Ekonomi
Faturalardan otomatik olarak düşecek! EPDK'dan yeni düzenleme geldi... Başvuru şartı yok

EPDK, elektrik kesintilerinden kaynaklanan tüketici haklarını korumak için yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite eksikliklerinden doğan tazminatların, doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenmesine karar verdi. Bu çerçevede 2025 yılına ait tazminat rakamları da belli oldu!

Faturalardan otomatik olarak düşecek! EPDK'dan yeni düzenleme geldi... Başvuru şartı yok
16.10.2025
16.10.2025
saat ikonu 11:53

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan () yapılan yazılı açıklamada, Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmeliğin kabul edildiği ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği belirtildi. Yılık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin tüketicilere ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon TL'lik ilgili abonelerin faturalarından düşülecek.

OTOMATİK OLARAK DÜŞECEK

Yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek.

Faturalardan otomatik olarak düşecek! EPDK'dan yeni düzenleme geldi... Başvuru şartı yok

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın tüketicinin korunması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, "EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Faturalardan otomatik olarak düşecek! EPDK'dan yeni düzenleme geldi... Başvuru şartı yok

Uygulamaya göre, kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler uzun süreli tazminatı hakkı doğuruyor.

2025 yılı tazminat rakamları ise şu şekilde:

"160 kilovolt amper (kVA) altı mesken aboneleri: 554 lira, 160 kVA altı diğer aboneler: 1107 lira, 160-630 kVA arasındaki kullanıcılar: 3 bin 323 lira, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar: 6 bin 647 lira."

