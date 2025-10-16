Borç ödemeyip ölüm aylığı alabilmek mümkün! Özgür Erdursun reddi miras detaylarını anlattı

Kategoriler
Ailenin borcunu yüklenmek istemeyen kişiler mirası reddetme yolunu tercih ediyor. Peki reddi miras yapan kişi ölüm aylığı alabilir mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Ölüm aylığı bir miras hakkı değil, sosyal güvenlik hakkıdır. Ancak bu hak, sigortalının statüsüne göre değişen prim gün şartlarıyla doğar" diyerek mirası reddeden kişilerin de bu ödeneği alabileceğini söyledi.
Sigortalının vefatı durumunda eşine, çocuklarına veya bakmakla yükümlü olduğu anne-babasına bağlanan bir gelir desteği olan ölüm aylığı ölen kişinin ödediği primlerle alakalıdır.
Erdursun, ölüm tarihinde nikahları bulunan eşin, Erkek çocuklar 18 yaşına kadar; lise öğreniminde 20, üniversite öğreniminde 25 yaşına kadar; kız çocukları ise evlenmedikçe süresiz ve başka gelirleri yoksa anne babaların bu maaşı alabileceğini belirtti.
Ölüm aylığının mirasçılık sıfatına değil, hak sahipliğine dayandığını belirten Erdursun, miras reddedilse bile ölüm aylığı hakkının kaybolmayacağını vurguladı.
Sigortalının en az 1800 gün prim ödemesi, borçlanma süreleri hariç, en az 5 yıl sigortalı bulunma ve 900 gün prim şartı sağlanması halinde ödenir.
Sigortalının en az 1800 gün prim ödemiş olması yeterlidir. Erdursun, eksik günler doğum, askerlik veya yurtdışı borçlanmasıyla tamamlanabileceğini "900 gün" gibi istisnai bir kolaylık olmadığını söyledi.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl (3600 gün) fiilî hizmet süresi arandığını belirten Erdursun, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesiyle bu süre 5 yıla indirildiğini belirtti.
Erdursun, "mirası reddeden eş veya çocuklar, hak sahipliği şartlarını taşıyorsa ölüm aylığı almaya devam eder. Bu konu Yargıtay içtihatlarıyla da desteklenmiştir" diyerek ölüm aylığının sosyal devlet tarafından sağlanan bir güvence olduğunun altını çizdi.