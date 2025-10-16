Osimhen, Abraham ve En Nesyri'yi geçmek istiyor! Kasımpaşalı yıldızdan iddialı çıkış

Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu Pape Habib Gueye, Süper Lig’deki hedefleri, Teknik Direktör Shota Arveladze ile ilişkisi, gol krallığı yarışı gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"İLK 3 MAÇ HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Pape Gueye, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk haftalarında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak takım olarak geri dönüşe inandıklarını söyledi. Gueye, "İlk 3 maç bizim için hayal kırıklığı oldu. İstediğimiz puanları alamadık. Aslında çok kötü performans göstermedik. Puan alabileceğimiz maçlar oldu ama ilk 3 maç özelinde bunu başaramadık. Fakat 3 maç sonrasında çok iyi oyuncularımız olduğunu, güçlü iyi bir takım olduğumuzu, buradan geri dönebileceğimizi biliyorduk. Sonrasında oynadığımız maçta aldığımız galibiyet ve o form durumu, kendimize olan inancımız da bu sonuçları getirdi" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG’E ADAPTASYON SORUNU YAŞAMADIM"

Kariyeri boyunca farklı ülkelerde forma giydiğini hatırlatan Senegalli futbolcu, yeni bir ülkeye alışmanın kendisi için zor olmadığını dile getirdi. Gueye, "Süper Lig’de takımlar futbol oynamayı seviyor. Ben de bu rekabetin parçası olmayı seviyorum. O yüzden adaptasyonla alakalı problem yaşamadım" şeklinde konuştu. Süper Lig’in kalitesine de değinen 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de hem fiziksel hem teknik olarak iyi futbolcuların bulunduğunu belirtti.

"LİGDE EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

Ligde 3 golü bulunan başarılı futbolcu, hem kişisel hem de takım hedefleri sorulduğunda ise net konuştu. "Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak ve gol atmak istiyorum. Ligde en çok gol atan oyuncu olmak istiyorum" diyen Kasımpaşa’nın santrforu, takım hedeflerine yönelik de, "Herkesin sonunda mutlu olduğu önemli bir başarı kazanmak istiyorum. Takım olarak sezon sonunda herkesin aldığımız sonuçlardan, elde ettiğimiz sıralamadan mutlu olmasını istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"REKABET BÜYÜK AMA ODAK NOKTAM KENDİMİM"

Süper Lig’de Victor Osimhen, Tammy Abraham, Paul Onuachu ve En Nesyri gibi önemli forvetlerin bulunduğunu hatırlatan Gueye, "Böyle büyük isimlerle rekabet içerisinde olmak tabii ki çok iyi. Ama ben her zaman kendime odaklanıyorum. Ben de büyük isimlerden birisi olmak için çabalıyorum ve performans gösteriyorum. Günün sonunda odaklandığım şey kendi performansım" değerlendirmesinde bulundu.

Gol krallığı yarışına da değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Şu an önemli olan takım olarak en iyi performansı gösterebilmek. Sezon sonunda gol krallığı listesinde zirvede olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"HAYALİM PREMİER LİG’DE OYNAMAK"

Kariyer hedefini de paylaşan Senegalli futbolcu, "Hayalim Premier Lig’de oynamak. Ama şu anda bütün odağım burada. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sonrasında ne olacağını hep birlikte göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.