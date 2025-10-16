5G ihalesi canlı yayın nereden izlenir? BTK Merkez Binası'nda gerçekleştiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Türkiye'nin iletişim ve kablosuz internet altyapısını hızlandırılacak olan 5G'nin ihalesi bugün saat 10.30'da başladı.

İhalenin başlamasının ardından vatandaşlar tarafından 5G ihalesi canlı yayın nereden izleneceği merak ediliyor.

5G İHALESİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre 5G ihalesi YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BTK'nın resmi YouTube kanalı ve X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden 5G ihalesi canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar iki platform aracılığıyla da 5G ihalesini canlı olarak izleyebilirler.

5G İHALESİNE HANGİ ŞİRKETLER KATILACAK?

Bakan Uraloğlu 15 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamada üç büyük operatörün de 5G ihalesine katılacağını duyurmuştu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G ihalesine katılacak.

TÜRKİYE'DE 5G NE ZAMAN KULLANILACAK?

Bakan Uraloğlu tarafından açıklanan bilgilere göre 5G'nin ilk sinyalleri 2026 Nisan ayının başında alınmaya başlanacak. 5G'nin Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi nüfusun yoğun olduğu illerde kullanılmaya başlanacağı açıklandı.