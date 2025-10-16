Altın rallisinde görünmeyen tehlike

Altın fiyatları son aylarda hızla yükseliyor. Pek çok analiz, bu artışı merkez bankalarının “rekor düzeydeki” alımlarına bağlıyor. Ancak Financial Times yazarı Toby Nangle, bu tabloya biraz şüpheyle yaklaşıyor. Nangle’a göre, manşetlerde gördüğümüz o “rekor alım” rakamları, resmi verilerle tam olarak örtüşmüyor; hatta çoğu yalnızca tahminlere dayanıyor.

GERÇEK VERİLERLE TAHMİNLER ARASINDA UÇURUM

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Haziran 2024 verilerine göre, merkez bankalarının altın talebi küresel talebin yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor. Oysa 2010’lu yıllarda bu oran ortalama yüzde 10 civarındaydı.

Ne var ki resmi verilere bakıldığında tablo çok farklı: Son 12 ayda merkez bankaları yalnızca 228 ton altın satın almış görünüyor. Nangle, bu miktarı esprili bir dille “yaklaşık kırk Afrika fili ağırlığında” diye tanımlıyor. Ancak uzun vadeli ortalamalara bakıldığında, 228 tonluk alım miktarı son 15 yılın en düşük çeyreğine denk geliyor.

PEKİ MEDYADA NEDEN HÂLÂ "REKOR ALIM" HABERLERİ YER ALIYOR?

Nedeni basit: Raporlara, “resmi olarak bildirilmeyen” altın alımları da tahmini şekilde ekleniyor. Bu tahminler dahil edildiğinde, toplam alımlar 804 tona kadar çıkıyor. Böylece istatistiksel olarak, altın alımları son 10 yılın en yüksek dilimine taşınıyor.

‘BİLDİRİLMEYEN’ ALIMLAR, BELİRSİZ HESAPLAR

IMF’ye yapılan resmi raporlamalara dahil edilmeyen bu “bildirilmeyen alımlar”, çoğu zaman yalnızca tahmine dayanıyor. Örneğin, Rusya Merkez Bankası 2022’de yaptırımlar başlamadan kısa süre önce altın alımlarına dair raporlamayı durdurmuştu. Buna rağmen, Rusya’nın hâlâ büyük alıcı olduğu varsayılıyor.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council – WGC) ise bu tarz resmi olmayan tahminlerle küresel alım miktarını hesaplıyor. Fakat Nangle, bu kurumun zaman zaman altın fiyatlarını desteklemeye yönelik “iyimser” tahminlerde bulunduğunu söylüyor.

Yani, altın piyasasındaki istatistiklerin büyük kısmı kesin rakamlar değil; karmaşık tahmin modellerinin sonucu.

ALTIN, BELİRSİZLİK VE GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI

Küresel belirsizliklerin arttığı, yaptırımların finansal sistemleri sarstığı bu dönemde ülkelerin altına yönelmesi anlaşılır bir refleks. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ardından gelen rezerv dondurmaları, birçok ülkeyi “parlayan taş”a yeniden güvenmeye itti.

Ancak Nangle’a göre, bu ralli yalnızca jeopolitik risklerle değil, aynı zamanda söylentilerle de besleniyor. "Altın yatırımcılarının sevinmesi için yağmur yağdırmayacağız," diyor Nangle ve ekliyor: "Bu yükselişin en azından bir kısmı, resmi verilerden çok tahminlere ve piyasa söylentilerine dayanıyor."