Çocuklarının gözü önünde saldırıya uğradı! Korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, bacaklarından yaralandı. Çocukların gözü önünde müdürü vuran saldırgan, o anları kayda aldırdı. Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 3 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı. Çocuklarının korku dolu çığlıkları içirişinde bacaklarından vurulan F.Ö. de acıyla feryat etti. Saldırganın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.