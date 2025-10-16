Menü Kapat
15°
Aderson Talisca kararı! İki kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları güçleniyor. Fenerbahçe yönetiminin Talisca için aldığı karar sonrası iki takımın transferde harekete geçtiği öne sürüldü.

’de ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu için birçok dev kulübün devrede olduğu konuşuluyor. Gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre, sarı-lacivertlilerin Talisca hakkında önemli bir karar aldığı iddia edildi.

Aderson Talisca kararı! İki kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

Habere göre; Sarı-Lacivertli yönetimin aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Talisca'ya ülkesinin takımlarından ve 'nun da talip olduğu ve temas kurduğu aktarıldı.

PENALTI KRİZİ YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlamıştı. Sarı-lacivertliler, son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve bu sezonki ikinci beraberliğini almıştı.

İkinci yarıda skor Alanyaspor lehine 1-0 giderken kazanan Fenerbahçe'de topun başına Anderson Talisca geçmişti. Brezilyalı futbolcu, kullandığı vuruşta kaleci Ertuğrul'u geçememişti.

Aderson Talisca kararı! İki kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

Daha sonra durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe, son dakikada kalesinde gördüğü gole engel olamamış ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sezonun 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, son dakikada bir penaltı kazanmış ve topun başına geçen Talisca yine kaleciyi mağlup edememişti.

ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında taraftarının önünde Antalyaspor'u ağırlamıştı. Talisca atışı kullanmak üzere topu eline aldı. Bu esnada penaltının kullanılacağı kaleye yakın tribünlerden yoğun bir ıslık sesi yükselmişti. Sarı-lacivertli futbolcular, tribüne giderek sakin olmaları uyarısı yaparken, golden sonra 'Anderson Talisca' tezahüratları yapılmıştı.

Galatasaray yetiştirdi, Fenerbahçe kaptı! Arda Güler'e benzetiliyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'da rota aynı! İki dev aynı futbolcuyu istiyor
