Aderson Talisca kararı! İki kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

Fenerbahçe’de Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu için birçok dev kulübün devrede olduğu konuşuluyor. Gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre, sarı-lacivertlilerin Talisca hakkında önemli bir karar aldığı iddia edildi.

SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

Habere göre; Sarı-Lacivertli yönetimin aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Talisca'ya ülkesinin takımlarından Gremio ve Flamengo'nun da talip olduğu ve temas kurduğu aktarıldı.

PENALTI KRİZİ YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlamıştı. Sarı-lacivertliler, son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve bu sezonki ikinci beraberliğini almıştı.

İkinci yarıda skor Alanyaspor lehine 1-0 giderken penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına Anderson Talisca geçmişti. Brezilyalı futbolcu, kullandığı vuruşta kaleci Ertuğrul'u geçememişti.

Daha sonra durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe, son dakikada kalesinde gördüğü gole engel olamamış ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sezonun 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, son dakikada bir penaltı kazanmış ve topun başına geçen Talisca yine kaleciyi mağlup edememişti.

ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında taraftarının önünde Antalyaspor'u ağırlamıştı. Talisca atışı kullanmak üzere topu eline aldı. Bu esnada penaltının kullanılacağı kaleye yakın tribünlerden yoğun bir ıslık sesi yükselmişti. Sarı-lacivertli futbolcular, tribüne giderek sakin olmaları uyarısı yaparken, golden sonra 'Anderson Talisca' tezahüratları yapılmıştı.