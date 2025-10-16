Türkiye'nin en mutsuz 8 mesleği: Birinci sırada sürpriz var!

Kategoriler
Türkiye’de iş hayatındaki memnuniyet oranlarını meslek bazında inceleyen Careerbliss platformu, çalışan mutluluğunu ölçen son araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Listenin üst sıralarında beklenmedik meslekler yer alırken, yaygın sektörlerde çalışanların da memnuniyet oranları düşük çıktı.
İşte en mutsuz 8 mesleğin sıralaması!
8. Hemşire
7. Müşteri hizmetleri uzmanı
6. Saha servis mühendisi
5. Sunucu
4. Gözetmen
3. Güvenlik görevlisi
2. Kasiyer
1. Muhasebeci