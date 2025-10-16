Instagram çöktü mü? 16 Ekim kullanıcılar bir sorun oluştu hatası alıyor

Düynanın en popüler sosyal medya platformlarının arasında yer alan Instagram'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü erişim problemleri yaşanıyor.

Platformun uygulamasına giriş yapan kullanıcılar akışlarını ve keşfetlerini yenileyemiyor. Kullanıcılar "Bir sorun oluştu" hatası almaya başladı.

Kullanıcılar tarafından Instagram çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevaplarını merak ediyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 16 EKİM?

Instagram'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcıların saat 10.35 itibarıyla yaşamaya başladığı erişim probleminin teknik bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

Kullanıcıların yüzde 61'i uygulama, yüzde 30'u sunucu bağlantılarında sorun yaşarken, yüzde 10'u ise platformun internet sitesinde problemlerle karşılaştı.

Hata durumlarını bildiren Downdetector platformuna göre Instagram'ın son 24 saatlik raporu ise şöyle:

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ 16 EKİM?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Instagram'a getirilmiş herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. BTK'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: