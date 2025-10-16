Menü Kapat
Hava Durumu
İstanbul Boğazı'nda 'balık soykırımı' iddialarına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada dolaşıma giren "İstanbul Boğazı'nda onlarca gırgır teknesi göç eden balıkların önünü kesiyor, balık soykırımı yaşanıyor" iddialarını yalanladı.

İstanbul Boğazı'nda 'balık soykırımı' iddialarına DMM'den yalanlama
AA
16.10.2025
16.10.2025
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul Boğazı'nda onlarca gırgır teknesi göç eden balıkların önünü kesiyor, balık soykırımı yaşanıyor" yönündeki iddialar hakkında yalanlama geldi.

İstanbul Boğazı'nda 'balık soykırımı' iddialarına DMM'den yalanlama

"İSTANBUL BOĞAZI'NDA GIRGIR AVI YASAKTIR"

Türkiye'de denizlerde yapılan tüm faaliyetlerinin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve tarafından yayımlanan "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tebliğ uyarınca, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nın yüzde 90'ında gırgır avcılığı kesin olarak yasaktır. Yasaklı alanlar koordinatlarıyla belirlenmiş olup, denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 saat esasına göre yürütülmektedir. 2025 yılı içinde yalnızca İstanbul Boğazı ve çevresinde 15 bin denetim yapılmış, mevzuata aykırı faaliyet yürüten 769 kişi hakkında toplam 24 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca yasa dışı balıkçılık yapan 20 gemiye el konularak, mülkiyetleri kamuya geçirilmiştir. İlgili kurumlar, Marmara ile İstanbul Boğazı'nın doğal dengesinin devamı ve deniz ekosisteminin korunması için denetim faaliyetleri yürütmektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/1978717625803817110

