15°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün dış borcu yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu raporuna göre özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ağustos sonunda bir önceki aya kıyasla 3,7 milyar dolar artarak 202,5 milyar dolara yükseldi.

16.10.2025
16.10.2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Ağustos 2025 özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ağustos sonunda bir önceki aya kıyasla 3,7 milyar dolar artarak 202,5 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün dış borcu yükseldi

Vadeye göre bakıldığında, uzun vadeli borç 4,3 milyar dolar artışla 192,4 milyar dolar olurken, kısa vadeli borç (ticari krediler hariç) 0,6 milyar dolar azalarak 10,1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün dış borcu yükseldi
Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün dış borcu yükseldi

Finansal kuruluşların toplam borcu Ağustos'ta 2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borcu ise 1,7 milyar dolar artış kaydetti. Uzun vadede finansal kuruluşların borçları 2,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 1,7 milyar dolar yükseldi. Kısa vadede ise her iki kesimde de düşüş görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün dış borcu yükseldi

EN FAZLA BORÇLANMA PAYI DOLARDA

kompozisyonuna göre, yurt dışı borçlanmada en yüksek payın ABD dolarında olduğu belirlendi. Uzun vadeli borçların yüzde 57,8'i dolar, yüzde 32,5'i euro, yüzde 2,1'i Türk lirası ve yüzde 7,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli borçlarda ise Türk lirasının payı yüzde 48,3 ile öne çıktı.

Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün dış borcu yükseldi

Ağustos sonu itibarıyla özel sektörün 1 yıl içinde ödemesi gereken yurt dışı borç miktarı 62,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın 40,3 milyar doları bankalara, 17,2 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,2 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.

