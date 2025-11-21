Bahis operasyonunun Mersin ayağı: 4 hakem tutuklandı!

Kentte 18 Kasım'da, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gözaltına alınan 40 zanlının işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 4'ü hakem 40 zanlı, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü hakem 32'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KRİTİK RAKAMLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında; 36 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmaya konu şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz mal varlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konulmuştu.