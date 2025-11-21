21 Kasım barajların doluluk oranları ne durumda? İstanbul’da su sıkıntısı var mı?

21 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul’da son 65 yılın en kurak yaz mevsimi yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bilgilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı daha Temmuz ayında yüzde 80'nin altına indi.

İstanbul baraj doluluk oranlarına yönelik son verileri 21 Kasım 2025'te aktaran İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı rakamları megakent sakinleri için kritik seviyenin üstünde.

İSKİ tarafından açıklanan rakamlara göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 20.29 düzeyine ulaştı.

21 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

21 Kasım 2025 günü itibarıyla Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 20.29 seviyesinde.

İSKİ'nin yayımladığı İstanbul'daki barajların doluluk oranı şu biçimde: