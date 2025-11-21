Sultanbeyli'de Siirt rüzgarı esti: Başkan Tombaş'tan gönül köprüsü mesajı

Sultanbeyli'de yaşayan Siirtlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, hemşehriler arasında birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

BAŞKAN TOMBAŞ: SİİRT BİZİ BAĞRINA BASTI

Geceye katılan ve bir konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Siirtlilere seslendi. Başkan Tombaş, Siirt'in kadim değerlerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Mezopotamya’nın kadim şehri, İlmin ve irfanın asırlık ocağı, Yiğitliğin, sadakatin, vakur duruşun diyarı: Siirt. Bu akşam; asırlardan süzülüp gelen kültürü, eşsiz yöresel lezzetleri, gönül kapılarını sonuna kadar açan misafirperverliği ve ruhumuzu ısıtan samimiyetiyle bizleri bağrına basan aziz Siirtli hemşehrilerimizin misafiri olduk. Bu büyük gönül birlikteliğini tertip eden Sultanbeyli Tüm Siirtliler Dernek Başkanı Ahmet Işıkdağ’a, yönetimine ve salonu hınca hınç dolduran kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."

TÜMSİDER'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Etkinliği düzenleyen Tüm Siirtliler Derneği (TÜMSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Işıkdağ ise, yayımladığı teşekkür mesajıyla geceye katkı sağlayanlara ve katılanlara minnettarlığını dile getirdi. Işıkdağ'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Memleket Günleri kapsamında, Tüm Siirtliler Derneği (TÜMSİDER) olarak gerçekleştirdiğimiz, Siirtliler Kültür buluşmamıza, çok kıymetli Siirtli hemşehrilerimizin yoğun ve coşku dolu katılımları unutulmaz bir atmosfere sahne oldu. Salonu hınca hınç dolduran, sel olup salonu taşıran tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz."

Başkan Işıkdağ, bu büyük organizasyona ev sahipliği yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a, Sultanbeyli Kaymakamına, siyasi parti temsilcilerine, mahalle muhtarlarına, vakıf ve oda başkanlarına, kanaat önderlerine ve emeği geçen tüm belediye birim müdürleri, şefler ve çalışanlara ayrıca teşekkürlerini iletti.

Siirtliler Kültür buluşması, yöresel lezzetlerin ikramı ve kültürel etkinliklerle geç saatlere kadar devam etti.