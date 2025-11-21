Kripto neden düşüyor? BTC, Etherium, XRP düşmeye devam ediyor

Kripto para piyasalarında gün içinde sert düşüşler kaydedildi. Amerikan Merkez Bankası yetkililerinin enflasyon vurguları ve istihdam verilerindeki güçlü görünüm, piyasaların yönünü yeniden aşağı çevirdi.

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşması, enflasyonist baskıların sürdüğüne yönelik algıyı kuvvetlendirerek dijital varlıkların sert şekilde geri çekilmesine yol açtı. Fed’in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin azalması, özellikle yüksek risk grubunda yer alan coinlerde satış eğilimini artırdı. Bitcoin’in 84 bin dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte kısa vadeli kâr realizasyonlarının yoğunlaştığı, düşük likidite koşullarının hareketleri daha keskin hale getirdiği görüldü.

JP Morgan analistlerinin değerlendirmelerine göre son satış baskısının önemli bir bölümünü, kripto piyasası dışındaki yatırımcıların spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden çıkışları oluşturdu. Bu ay Ethereum ETF’lerinden 4 milyar dolardan fazla para çekilmesi, şubat ayındaki rekor seviyelerin üzerine çıkarak piyasadaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Aynı dönemde hisse senedi ETF’lerine yönelen bireysel yatırımcı ilgisinin kripto tarafında görülmemesi, iki varlık sınıfına yönelik bakışın ayrıştığını gösterdi.

Kripto para birimlerinin genelinde gözlenen sert değer kaybı, makroekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcı risk iştahının düşmesinden kaynaklandı. Küresel piyasalarda faiz oranlarına ilişkin endişelerin devam etmesi, yüksek borçlanma maliyetlerinin kripto varlıkları tahvil ve faiz getiren enstrümanlara kıyasla daha az cazip hale getirdiği bir dönemi ortaya çıkardı. Kripto piyasalarının küresel borsalarla eş zamanlı düşüş göstermesi, teknoloji hisselerindeki zayıf seyrin dijital varlıklara da yansıdığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz ay yaşanan 19 milyar doları aşan likidasyonun ardından güven sorununun etkilerinin sürdüğü görülüyor. Panik satışlarının yoğunlaşması ve düşük likiditenin oluşturduğu ani fiyat hareketleri, birçok kripto para biriminde aşağı yönlü baskıyı artırdı. Piyasalarda sürdürülebilir bir yükseliş için yeni sermaye akışı, zincir içi talebin güçlenmesi ve Fed’in niceliksel sıkılaştırmayı sonlandırmasına yönelik beklentilerin belirginleşmesi gerektiği ifade edildi.

ETHEREUM NEDEN DÜŞÜYOR?

Ethereum fiyatındaki sert geri çekilmede spot ETF’lerden yaşanan çıkışların önemli bir rol oynadı. Kasım ayı boyunca Ethereum ETF’lerinden 4 milyar doları aşan çıkış sonrası bireysel yatırımcılar kripto tarafında temkinli davrandı. Bu durum, Ethereum’un kısa sürede yüzde 10’a yakın değer kaybederek 2.700 dolar seviyelerine inmesine neden oldu.

Analistlere göre Ethereum’daki düşüşte makroekonomik tablo da belirleyici oldu. Faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve enflasyon baskılarının artması, Ethereum gibi yüksek volatiliteye sahip varlıklarda satışların hızlanmasına yol açtı. Piyasalarda artan belirsizlik, kurumsal çıkışlar ve kar realizasyonlarının etkisiyle Ethereum’un kısa vadede baskı altında kalmaya devam ettiği kaydedildi.

XRP NEDEN DÜŞÜYOR?

XRP fiyatındaki gerileme, genel kripto piyasasındaki satış dalgasının etkisiyle yüzde 10’u aşan kayıplara yol açtı. Likiditenin düşmesi ve yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin artması, XRP’nin de içinde bulunduğu birçok altcoinde aşağı yönlü hareketi hızlandırdı. Fed’in faiz politikasına yönelik beklentilerin sert şekilde değişmesi, XRP’nin kısa vadede toparlanmasını zorlaştırdı.

Makro verilerin olumsuz görünümü, Ethereum ve Bitcoin ETF’lerinden yaşanan çıkışlarla birleşince piyasanın genelinde olduğu gibi XRP üzerinde de baskı oluşturdu. Yatırımcıların tedirginliği ve dijital varlık piyasasına yönelik yeni sermaye girişlerinin azalması XRP’nin değer kaybında etkili oldu.

Analist yorumlarına göre coinlerin yeniden yükseliş eğilimine geçebilmesi için Fed’in para politikasına dair belirsizliklerin azalması gerekiyor. Aralık ayında olası bir faiz indirimi ihtimali piyasalar tarafından izlenirken, bunun büyük ölçüde fiyatlara yansımış olabileceği belirtiliyor. Buna rağmen sürdürülebilir bir yükseliş için yeni sermaye girişleri, zincir içi aktivitelerde artış ve piyasa duyarlılığında iyileşme gerektiği ifade ediliyor.

Kripto paraların yeniden yükselişe geçmesi için küresel makroekonomik koşulların dengelenmesi önem taşıyor. Özellikle ABD’de faiz indirimi beklentilerinin netleşmesi, dijital varlıklara olan talebin yeniden artmasına neden olabilir. Yatırımcılar, aralık ayında açıklanacak Fed kararını yakından takip ederken, piyasanın buna vereceği tepki kripto fiyatlarının yönünü belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasa analistleri, yükselişin kalıcı olabilmesi için yalnızca para politikasındaki değişikliklerin değil, aynı zamanda spot ETF’lerdeki çıkışların durması ve güçlü bir yatırımcı ilgisinin oluşması gerektiğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki genel risk algısının iyileşmesi, kripto para fiyatlarında yeni bir toparlanma sürecini destekleyebilir.