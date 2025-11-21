Bitcoin 46 bin dolar olacak mı? X'teki paylaşımın ardından BTC'de düşüş derinleşti

Bitcoin’in doğrulanmış X hesabında kısa süre görünen ve silinen fiyat paylaşımı kripto yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı ve düşen işlem hacmi, kripto para piyasalarındaki belirsizliği artırıyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto piyasalarındaki sert gerileme, küresel piyasalarda son dönemde artan satış baskısı ile birlikte hız kazandı. Analiz şirketlerinin verilerine göre toplam piyasa değeri 24 saat içinde yüzde 8’in üzerinde eriyerek 2 trilyon 870 milyar dolar seviyesine geriledi. Bitcoin de aynı süreçte yüzde 9’dan fazla düşüş yaşayarak Nisan 2025’ten beri en düşük seviyesine indi. Bu geniş çaplı geri çekilme yalnızca BTC ile sınırlı değil. Ethereum da 2 bin 700 dolara kadar geriledi. Bu kayıplar, kripto piyasasının küresel borsalardaki satıcılı seyre paralel hareket ettiğini gösteren verilerle birlikte daha da belirginleşti.

Analistler, satış baskısının kısa vadeli makroekonomik gelişmelerle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Fed'in para politikasında gevşemeye yönelik beklentilerin azalması, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi ve kar realizasyonlarının artması da düşüşü hızlandıran unsurlar arasında yer aldı. Teknoloji hisselerinde görülen değer kayıpları, kripto piyasasına olan risk iştahını da azaltırken, düşük likidite nedeniyle fiyat hareketleri daha sert yaşandı.

BİTCOİN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Bitcoin’in değer kaybının sürdüğü mevcut dönemde analistler, piyasalardaki kırılganlığın altını çiziyor. Kripto piyasasında geçtiğimiz ay yaşanan sert düşüşlerin ardından 19 milyar dolardan fazla likidasyon gerçekleşmesi, yatırımcı güveninde kalıcı bir zayıflamaya yol açtı. Bu durum, panik satışlarının artmasına ve fiyat dalgalanmalarının daha yoğun yaşanmasına neden oldu. Bitcoin’in haftalık değer kaybının yüzde 14’ün üzerine çıkması, kısa vadede belirsizliğin devam ettiğine işaret eden göstergeler arasında yer alıyor.

Faiz oranlarına ilişkin endişeler sürerken, küresel ekonomide devam eden gerilimler de piyasa oynaklığını artırıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının küresel finansal piyasaları etkilemesinin ardından Bitcoin’in daha önce 74 bin dolar seviyelerine kadar gerilemiş olması, yatırımcıların benzer süreçlerde temkinli davranmasına neden oluyor. Uzmanlar, mevcut küresel tabloda risk iştahının yeniden yükselmesi için ekonomik göstergelerde netleşme gerektiğini belirtiyor.

BİTCOİN NEREYE KADAR DÜŞER?

Kripto analistleri, Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesinin altında yaşadığı kalıcı geri çekilmelerin psikolojik etkisine dikkat çekiyor. Bu seviyenin altındaki hareketlerin yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediği ve piyasada belirsizliği artırdığı belirtiliyor. Fiyatların kısa vadede daha derin bir düzeltmeye girip girmeyeceği, küresel piyasalardaki genel yön ve yatırımcı ilgisiyle şekilleniyor. Son 24 saatlik düşüş, Bitcoin’in likidite açısından zayıf bölgelerde sert fiyat hareketlerine daha açık olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Piyasa değerindeki gerilemelerin devam etmesi ve işlem hacmindeki düşüşün sürmesi halinde fiyatların daha alt seviyeleri test etme ihtimali güçleniyor. Kripto piyasasının küresel borsalardaki hareketleri yakından takip ettiği son dönemde, özellikle teknoloji hisselerinin değer kaybı Bitcoin’i de etkiliyor. Analistler, riskli varlıkların bu dönemde daha fazla baskı altında kalabileceğini ve Bitcoin’in yön arayışının bir süre daha sürebileceğini aktarıyor.

BİTCOİN 46 BİN DOLARA MI DÜŞECEK?

Bitcoin’in resmi X hesabından paylaşılıp kısa sürede silinen “46.000.47” paylaşımı, bu seviyenin yatırımcılar arasında tartışılmasına yol açtı. Paylaşımın hemen kaldırılması, fiyatın bu noktaya yaklaşabileceği yönünde spekülasyonları artırırken, paylaşımdaki “47” detayı trader topluluklarında bilinen kapanış kültürünü yeniden gündeme getirdi. 47’nin trend zayıflaması ve yön değişimi bölgelerinde sık görülmesi nedeniyle, bu paylaşımın zamanlaması dikkat çekti. Özellikle işlem hacminin düşmesi ve fiyatın daralma bölgesine girmesi, tartışmaların daha da yoğunlaşmasına neden oldu.

Bazı kullanıcılar paylaşımın bir hata olabileceğini savunsa da toplulukta bunun bir sinyal olabileceğine yönelik yorumlar hızla yayıldı. Sosyal medyada bazı yatırımcılar, paylaşımın geleceğe yönelik planlanan bir içerik olabileceğini ve yanlışlıkla öne çekildiğini öne sürdü. Bir kısmı ise market maker botlarının sık kullandığı küsurat yapısına gönderme yapıldığını düşünüyor.

Herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı için tartışmaların yönü netleşmedi ve 46 bin dolar seviyesi yatırımcılar arasında takip edilen bir eşik haline geldi.

BİTCOİN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Bitcoin’in yeniden yükseliş trendine girip girmeyeceği, küresel piyasalardaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Analistlere göre para politikasındaki belirsizliklerin ortadan kalkması, riskli varlıklara yönelimin yeniden artması için önemli bir etken olarak görülüyor. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, yatırımcıların kripto varlıklara ilgisini tekrar canlandırabileceği değerlendiriliyor. Ancak mevcut durumda bu sürecin kısa vadede hız kazanıp kazanmayacağı netlik taşımıyor.

Küresel borsalardaki dalgalanmaların da Bitcoin üzerinde baskı oluşturduğu bu dönemde, piyasanın toparlanması için işlem hacminin artması ve volatilitenin dengelenmesi gerektiği belirtiliyor. Bu toparlanmanın zamanlaması ise mevcut ekonomik sinyallere ve yatırımcı ilgisine bağlı olarak değişebilir.