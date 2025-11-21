Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

Yandex’in yeni kullanıcılar için başlattığı TOD TV iş birliği kampanyasında üç aylık Süper Lig Paketi erişimi promosyon kodu sunuluyor. Kampanyaya katılmak isteyenler belirlenen süreçleri tamamladıktan sonra ödüllerini SMS yoluyla alabiliyor.

YANDEX TOD KAMPANYASI NASIL YAPILIR?

Yandex TOD kampanyasına katılmak isteyenlerin, mobil cihazlarında ya da bilgisayarda Google Chrome üzerinde Yandex’i varsayılan arama motoru olarak seçmesi gerekiyor. Bu işlem sırasında cihazda VPN’in kapalı olması, gizli ya da gizli sekme modlarının kullanılmaması ve tarayıcı çerezlerinin silinmemiş olması önemli görülüyor. Kullanıcıların varsayılan arama motoru değişikliğini yaptıktan sonra kampanya ekranına giderek telefon numaralarını +90 formatında kaydetmesi ve gönderilen SMS şifresi ile kayıt işlemini doğrulaması gerekiyor. Bu adımlar tamamlanmadan kampanyaya katılım sağlanamıyor.

Numaranın kaydedilmesinin ardından 14 takvim günü içinde, Yandex varsayılan arama motoru iken üç farklı günde üç kez arama yapılması şartı bulunuyor. Sorguların mutlaka bu tarayıcı üzerinden, normal modda yapılması ve çerezlerin katılım tamamlanana kadar silinmemesi isteniyor. Tüm koşulların eksiksiz biçimde tamamlanmasının ardından kullanıcıya en geç üç iş günü içinde TOD promosyon kodu SMS ile gönderiliyor.

YANDEX TOD KODU GELMEDİ! NASIL ALINIR?

Kullanıcı tüm şartları yerine getirmesine rağmen TOD TV kod SMS'i ulaşmadıysa Yandex destek birimiyle iletişim kurabilirsiniz. Destek ekibine, kampanya kaydı sırasında kullanılan telefon numarasının +90 formatında iletilmesi ve numaranın kayıtla aynı olması gerekiyor. Bu şekilde kullanıcıların kampanya kaydının kontrol edilmesi ve teknik doğrulamaların yapılması sağlanıyor.

Destek birimine yapılacak başvurularda, kampanyanın yalnızca Yandex Arama’nın yeni kullanıcılarına yönelik olduğunun ve daha önce aynı numara ile kampanyalara katılım sağlanmış olması halinde kod alınamayacağının dikkate alınması gerekiyor. Kullanıcının arama motoru ayarlarını doğru yapılandırması, çerezleri temizlememiş olması ve aramaları belirtilen gün aralıklarında yapmış olması kodun iletilmesi için önem taşıyor.

YANDEX TOD KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanya 1 Mart 2025 saat 00.00 itibarıyla geçerli hale geldi ve en geç 31 Ekim 2025 saat 23.59’da sona eriyor. Ancak kampanyanın 100.000 adet stokla sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ödül kodları stokları tükendiği anda kampanya resmi olarak bitmiş sayılıyor. Organizatör gerekli gördüğü takdirde kampanya döneminde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Şartların tamamlanması için kampanya döneminde adımların eksiksiz uygulanması gerekiyor. Kullanıcı, kampanya sona ermeden süreçleri tamamlasa bile ödül tahakkuku için son tarih 31 Aralık 2025 olarak açıklanıyor. Bu tarihe kadar kampanya koşullarını başarıyla yerine getirenlerin kod teslim süreçleri devam ediyor.

TOD PROMOSYON KODU NASIL, NEREYE GİRİLİR?

Kullanıcıya gönderilen promosyon kodu TOD TV platformunda yer alan kupon kodu ekranı üzerinden aktive ediliyor. Kodun todtv.com.tr/kupon-kodu/ adresindeki kutucuğa girilmesi ve işlem onaylandıktan sonra üç aylık üyeliğin başlaması sağlanıyor. Kod etkinleştirildikten sonra durdurma veya dondurma yapılamıyor.

Promosyon kodunun yalnızca tek bir TOD TV hesabı üzerinden kullanılabildiği ve bir kez aktive edilebiliyor. Kullanıcılar aynı hesap üzerinden birden fazla promosyon kodu kullanamıyor ve kodlar başka bir kullanıcıya devredilemiyor. Kodun para ile değiştirilmesi veya iade edilmesi de mümkün değil.

YANDEX TOD 3 AY KAMPANYA NASIL KATILINIR?

Kampanyaya katılmak için kullanıcıların ilk olarak Yandex’i varsayılan arama motoru yapması, ardından kampanya kayıt sayfasında telefon numarasını doğrulaması gerekiyor. Telefon numarasının doğrulanmasının ardından 14 gün içinde üç farklı günde üç arama yapılması isteniyor. Bu aramaların Yandex üzerinden, varsayılan arama motoru ayarının korunarak yapılması önem taşıyor.

Adımların tamamlanmasının ardından kullanıcıya en geç üç iş günü içinde SMS ile promosyon kodu gönderiliyor. Katılımcının önceki Yandex promosyonlarına aynı numara ile katılmış olması halinde bu kampanyaya dahil olamayacağı belirtiliyor. Ayrıca gizli modda yapılan aramalar kampanya kapsamında geçerli kabul edilmiyor.

YANDEX TOD KODU NASIL KULLANILIR?

SMS ile gönderilen kodun, TOD TV'nin kupon kodu aktivasyon sayfasına girilmesiyle kullanım işlemi tamamlanıyor. Kod girildikten sonra üç aylık Trendyol Süper Lig yayın erişimi otomatik olarak aktif hale geliyor. Kodun etkinleştirilmesiyle birlikte abonelik süresi durdurulamıyor veya devredilemiyor.

TOD promosyon kodu yalnızca 1 kez kullanılabiliyor ve aynı kullanıcı hesabında ikinci bir kodun etkinleştirilmesi mümkün değil. Kodun kullanılması sonrasında TOD TV üzerinden ilgili maç yayınlarına erişim sağlanıyor ve abonelik süresi boyunca tüm içerikler kullanılabiliyor.