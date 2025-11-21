Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

Yandex TOD kodu ile 3 ay ücretsiz TOD TV canlı maç üyeliği yapabilirsiniz. Yandex TOD kampanyası durumum, üzerinden TOD kupon kodu ve TOD promosyon kodu durumunuzu takip edebilirsiniz. Telefonlardaki varsayılan arama motorunun Yandex olarak ayarlanması ve üç gün boyunca Yandex üzerinden arama yapılması halinde, kullanıcıların 3 ay boyunca ücretsiz TOD TV Süper Lig Paketi promosyon kodu alabileceği duyuruldu. İşte Yandex TOD kampanya bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 22:27

’in yeni kullanıcılar için başlattığı TOD TV iş birliği kampanyasında üç aylık Paketi erişimi kodu sunuluyor. Kampanyaya katılmak isteyenler belirlenen süreçleri tamamladıktan sonra ödüllerini SMS yoluyla alabiliyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

YANDEX TOD KAMPANYASI NASIL YAPILIR?

Yandex TOD kampanyasına katılmak isteyenlerin, mobil cihazlarında ya da bilgisayarda Google Chrome üzerinde Yandex’i varsayılan arama motoru olarak seçmesi gerekiyor. Bu işlem sırasında cihazda VPN’in kapalı olması, gizli ya da gizli sekme modlarının kullanılmaması ve tarayıcı çerezlerinin silinmemiş olması önemli görülüyor. Kullanıcıların varsayılan arama motoru değişikliğini yaptıktan sonra ekranına giderek telefon numaralarını +90 formatında kaydetmesi ve gönderilen SMS şifresi ile kayıt işlemini doğrulaması gerekiyor. Bu adımlar tamamlanmadan kampanyaya katılım sağlanamıyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

Numaranın kaydedilmesinin ardından 14 takvim günü içinde, Yandex varsayılan arama motoru iken üç farklı günde üç kez arama yapılması şartı bulunuyor. Sorguların mutlaka bu tarayıcı üzerinden, normal modda yapılması ve çerezlerin katılım tamamlanana kadar silinmemesi isteniyor. Tüm koşulların eksiksiz biçimde tamamlanmasının ardından kullanıcıya en geç üç iş günü içinde TOD promosyon kodu SMS ile gönderiliyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

YANDEX TOD KODU GELMEDİ! NASIL ALINIR?

Kullanıcı tüm şartları yerine getirmesine rağmen TOD TV kod SMS'i ulaşmadıysa Yandex destek birimiyle iletişim kurabilirsiniz. Destek ekibine, kampanya kaydı sırasında kullanılan telefon numarasının +90 formatında iletilmesi ve numaranın kayıtla aynı olması gerekiyor. Bu şekilde kullanıcıların kampanya kaydının kontrol edilmesi ve teknik doğrulamaların yapılması sağlanıyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

Destek birimine yapılacak başvurularda, kampanyanın yalnızca Yandex Arama’nın yeni kullanıcılarına yönelik olduğunun ve daha önce aynı numara ile kampanyalara katılım sağlanmış olması halinde kod alınamayacağının dikkate alınması gerekiyor. Kullanıcının arama motoru ayarlarını doğru yapılandırması, çerezleri temizlememiş olması ve aramaları belirtilen gün aralıklarında yapmış olması kodun iletilmesi için önem taşıyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

YANDEX TOD KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanya 1 Mart 2025 saat 00.00 itibarıyla geçerli hale geldi ve en geç 31 Ekim 2025 saat 23.59’da sona eriyor. Ancak kampanyanın 100.000 adet stokla sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ödül kodları stokları tükendiği anda kampanya resmi olarak bitmiş sayılıyor. Organizatör gerekli gördüğü takdirde kampanya döneminde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

Şartların tamamlanması için kampanya döneminde adımların eksiksiz uygulanması gerekiyor. Kullanıcı, kampanya sona ermeden süreçleri tamamlasa bile ödül tahakkuku için son tarih 31 Aralık 2025 olarak açıklanıyor. Bu tarihe kadar kampanya koşullarını başarıyla yerine getirenlerin kod teslim süreçleri devam ediyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

TOD PROMOSYON KODU NASIL, NEREYE GİRİLİR?

Kullanıcıya gönderilen promosyon kodu TOD TV platformunda yer alan kupon kodu ekranı üzerinden aktive ediliyor. Kodun todtv.com.tr/kupon-kodu/ adresindeki kutucuğa girilmesi ve işlem onaylandıktan sonra üç aylık üyeliğin başlaması sağlanıyor. Kod etkinleştirildikten sonra durdurma veya dondurma yapılamıyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

Promosyon kodunun yalnızca tek bir TOD TV hesabı üzerinden kullanılabildiği ve bir kez aktive edilebiliyor. Kullanıcılar aynı hesap üzerinden birden fazla promosyon kodu kullanamıyor ve kodlar başka bir kullanıcıya devredilemiyor. Kodun para ile değiştirilmesi veya iade edilmesi de mümkün değil.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

YANDEX TOD 3 AY KAMPANYA NASIL KATILINIR?

Kampanyaya katılmak için kullanıcıların ilk olarak Yandex’i varsayılan arama motoru yapması, ardından kampanya kayıt sayfasında telefon numarasını doğrulaması gerekiyor. Telefon numarasının doğrulanmasının ardından 14 gün içinde üç farklı günde üç arama yapılması isteniyor. Bu aramaların Yandex üzerinden, varsayılan arama motoru ayarının korunarak yapılması önem taşıyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

Adımların tamamlanmasının ardından kullanıcıya en geç üç iş günü içinde SMS ile promosyon kodu gönderiliyor. Katılımcının önceki Yandex promosyonlarına aynı numara ile katılmış olması halinde bu kampanyaya dahil olamayacağı belirtiliyor. Ayrıca gizli modda yapılan aramalar kampanya kapsamında geçerli kabul edilmiyor.

Yandex TOD kampanyası nasıl yapılır? TOD promosyon kodu ile ücretsiz TOD TV üyeliği!

YANDEX TOD KODU NASIL KULLANILIR?

SMS ile gönderilen kodun, TOD TV'nin kupon kodu aktivasyon sayfasına girilmesiyle kullanım işlemi tamamlanıyor. Kod girildikten sonra üç aylık Trendyol Süper Lig yayın erişimi otomatik olarak aktif hale geliyor. Kodun etkinleştirilmesiyle birlikte abonelik süresi durdurulamıyor veya devredilemiyor.

TOD promosyon kodu yalnızca 1 kez kullanılabiliyor ve aynı kullanıcı hesabında ikinci bir kodun etkinleştirilmesi mümkün değil. Kodun kullanılması sonrasında TOD TV üzerinden ilgili maç yayınlarına erişim sağlanıyor ve abonelik süresi boyunca tüm içerikler kullanılabiliyor.

ETİKETLER
#süper lig
#kampanya
#promosyon
#Ücretsiz
#Kupon Kredisi
#Tödeb Agora Fintech 2025
#Yandex
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.