15°
Kira fiyatlarını düşürecek proje: İşte 500 bin sosyal konutun detayları

Dar gelirli vatandaşa 81 ilin tamamında uygun fiyatlı kiralık ev imkanı sunan TOKİ tarafından geliştirilen 500 bin sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı. Peki uzun vadede konut kira fiyatlarını düşürecek projeden kimler nasıl faydalanabilecek?

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 10:46

Yüzyılın olarak da adlandırılan 500 bin projesi için geri sayıma geçildi. Proje ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. Kiralama sürecinde hak sahipliği, başvuruların ardından kura çekimiyle belirlenecek. Projeden vatandaşların faydalanması sağlanacak.

Kira fiyatlarını düşürecek proje: İşte 500 bin sosyal konutun detayları

Konut satışında olduğu gibi kiralama sürecinde de hak sahipliği, yine başvuruların ardından kura çekimiyle belirlenecek. Geçmiş dönemde olduğu gibi başvuru için belirli bir bedelin ödenmesi gerekecek.

Kira fiyatlarını düşürecek proje: İşte 500 bin sosyal konutun detayları

KİMLER NASIL FAYDALANACAK?

Süreç, e-Devlet üzerinden de yürütülebilecek. Bu çerçevede öncelikle kişinin gelir durumuna bakılacak. Projeden dar gelirli vatandaşların faydalanması sağlanacak.

Kira fiyatlarını düşürecek proje: İşte 500 bin sosyal konutun detayları

Konutların yapımı tamamlanır tamamlanmaz kiralama süreci de başlayacak. Kiralık konutlar konusunda, koordinesinde özel bir mekanizma kurulacak. Hak sahibi vatandaşlar ile devlet arasında kira sözleşmesi imzalanacak. Kiraların zamanında ödenip ödenmediği ve evlerin güncel durumu, yine devlet eliyle düzenli olarak denetimden geçecek.

Kira fiyatlarını düşürecek proje: İşte 500 bin sosyal konutun detayları

BİR BAŞKASINA KİRALANABİLECEK Mİ?

Sözleşmede yer alan kiralama sürecinin tamamlanması ile birlikte konutlar, gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından bir başka hak sahibine yeniden kiralanabilecek.

Kira fiyatlarını düşürecek proje: İşte 500 bin sosyal konutun detayları

Sonraki hak sahipleri de yine kurayla belirlenecek. Projenin genellikle 2+1 ve 3+1 daireleri kapsaması, inşa çalışmalarının ise yeni yıl ile birlikte başlaması öngörülüyor.

Kira fiyatlarını düşürecek proje: İşte 500 bin sosyal konutun detayları

KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK UYGULAMA

Devletin ilk kez 'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut modelinin büyük kazanımlar sağlayacağını belirten Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, "1 yıl gibi kısa bir sürede kiralık konutların teslimlerinin başlamasını öngörüyoruz. Aldığımız bilgiler de bu doğrultuda. Piyasayı çok rahatlatacaktır. Özellikle bu modelin yalnızca İstanbul'da değil, 81 ilimizde yaygınlaşması, sektörü bambaşka bir noktaya taşır. Bu kapsamda, 500 bin konutluk proje tamamlandıktan sonra ikinci ve üçüncü aşamasını kapsayan yeni projeleri de mutlaka görürüz diye düşünüyorum. Kira modeliyle birlikte orta vadede kira tutarlarının stabil hale gelmesini, uzun vadede ise düşüşleri görürüz" dedi.

