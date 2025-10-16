Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Eylülde konut fiyatlarındaki artış belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi raporuna göre Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 195,7 seviyesinde gerçekleşti. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin (KFE) verilerini yayımladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 195,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bu rapora göre Eylül 2025’te artmaya devam ederken artış hızı geçmişe göre yavaşladığı için veriler enflasyondan arındırıldığında aslında konutlar reel olarak ucuzladı.

Merkez Bankası açıkladı: Eylülde konut fiyatlarındaki artış belli oldu!

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,8 oranında azalış gösterdi.

Merkez Bankası açıkladı: Eylülde konut fiyatlarındaki artış belli oldu!

BÜYÜKŞEHİRLERDE ENDEKS YÜKSELDİ

2025 yılı Eylül ayında, , ve ’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,3 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7,41,1 ve 34,4 oranlarında artış gösterdi.

Merkez Bankası açıkladı: Eylülde konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
