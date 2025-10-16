Merkez Bankası açıkladı: Eylülde konut fiyatlarındaki artış belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 195,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bu rapora göre Eylül 2025’te konut fiyatları artmaya devam ederken artış hızı geçmişe göre yavaşladığı için veriler enflasyondan arındırıldığında aslında konutlar reel olarak ucuzladı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,8 oranında azalış gösterdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ENDEKS YÜKSELDİ

2025 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,5, 2,3 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7,41,1 ve 34,4 oranlarında artış gösterdi.