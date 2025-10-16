Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

TÜİK verileri açıkladı: Konut satışları 9 ayda 1,1 milyonu aştı

Türkiye genelinde konut satışları eylülde yüzde 6,9 oranında 9 ayda ise yüzde 19,2 artış gösterdi. Eylül ayında ipotekli satışlar da yüzde 34,4 artarak 21 bin 266, diğer satış türleri ise yüzde 3,4 artışla 129 bin 391 olarak kaydedildi. En fazla konut satışı, 24 bin 119 ile İstanbul'da, en az konut satışı ise 70 ile Ardahan'da gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

TÜİK verileri açıkladı: Konut satışları 9 ayda 1,1 milyonu aştı

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 266 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,4 oranında artarak 21 bin 266 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,0 oranında artarak 162 bin 493 oldu.

TÜİK verileri açıkladı: Konut satışları 9 ayda 1,1 milyonu aştı

Eylül ayında 4 bin 978; Ocak-Eylül döneminde ise 38 bin 571 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

TÜİK verileri açıkladı: Konut satışları 9 ayda 1,1 milyonu aştı

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 129 BİN 391 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 129 bin 391 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,0 oranında artarak 966 bin 234 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 47 BİN 117 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,0 oranında artarak 47 bin 117 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,3 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 oranında artarak 342 bin 641 olarak gerçekleşti.

TÜİK verileri açıkladı: Konut satışları 9 ayda 1,1 milyonu aştı

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 103 BİN 540 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 103 bin 540 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,7 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında artarak 786 bin 86 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA EYLÜL AYINDA BİN 867 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 oranında azalarak bin 867 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 744 ile İstanbul, 557 ile Antalya ve 124 ile Mersin oldu.

TÜİK verileri açıkladı: Konut satışları 9 ayda 1,1 milyonu aştı

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 oranında azalarak 14 bin 944 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 267 ile Rusya Federasyonu, 202 ile İran ve 146 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

