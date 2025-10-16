Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Türkiye'de neden yağışlar azaldı? Son 52 yılın en düşük seviyesi

Türkiye genelinde bu yıl yağış verilerinin, son 52 yılın en düşük seviyesine inerken birçok barajda azalma yaşanıyor. Bursa'da baraj doluluk oranlarının %1'in altına düşmesinin ardından Türkiye'de yağışların neden azaldığı da gündeme taşındı. Türkiye'de bu yıl yağışların azalması sonucu kuraklık endişesi de ortaya çıktı.

Türkiye'de neden yağışlar azaldı? Son 52 yılın en düşük seviyesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı tarafından paylaşılan 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemi 12 aylık verilerinden oluşan 2025 su yılı raporu sonrasında 'de yağışların azalma nedeni de araştırıldı.

TÜRKİYE'DE NEDEN YAĞIŞLAR AZALDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yağışlı periyodu kapsayan 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemi 12 aylık verilerinden oluşan 2025 su yılı raporu açıklandı. Türkiye genelinde 12 aylık yağış verileri, son 52 yılın en düşük seviyesine inmesi ise riskini akıllara getirdi.

Türkiye'de neden yağışlar azaldı? Son 52 yılın en düşük seviyesi

BÖLGE BÖLGE SU YILI YAĞIŞLARI ORANI

2024 su yılı yağışına göre Marmara'da yüzde 34 azalırken, Ege Bölgesi'nde normaline göre yüzde 28, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 14 azalma oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 31, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 26 azalma kaydedilirken, İç Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 35, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 34 azalma ölçüldü.

Türkiye'de neden yağışlar azaldı? Son 52 yılın en düşük seviyesi

Karadeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 4, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 7 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 25, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 42 azalma tespit edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 53, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 60 azalma kaydedildi.

TÜRKİYE'DE YAĞMUR NEDEN YAĞMIYOR?

2025 su yılı yağışları, Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale'de 65, Kırıkkale'de 64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye'de 52, Aksaray, Konya, Niğde'de 51, Hakkari 50, Yalova'da son 40 yılın en düşük seviyesinde olduğu görüldü.

Türkiye'de neden yağışlar azaldı? Son 52 yılın en düşük seviyesi

TÜRKİYE'DE KURAKLIK RİSKİ VAR MI?

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren 3 aylık kuraklık değerlendirme raporuna göre ise Marmara Bölgesi'nin tamamında, Ege Bölgesi'nde Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar (Dinar) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde Kilis, Hatay, Adana, Antalya, Mersin, Isparta (Eğirdir ve Uluborlu) ve çevrelerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Çankırı, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya (Kulu, Çumra ve Beyşehir), Niğde (Ulukışla), Kırşehir (Kaman ve Çiçekdağı) ve çevrelerinde meteorolojik kuraklık etkili oldu.

