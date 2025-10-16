Bir anda manevra yaptı! Feci kazada olan gençlere oldu

Sakarya Sapanca'da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpan motosikletli gençlerin feci kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşanan kazada 34 TC 2037 hafif ticari aracın 57 yaşındaki sürücüsü Y.K. ile 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berat Ü.'nün kullandığı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Berat Ü. ve arkasında bulunan 26 yaşındaki Ekrem C. savrulmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Gençlerin feci şekilde havalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.