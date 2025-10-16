Çukurca'da otomobil alevler içinde kaldı! O anlar kamerada

Kategoriler
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde akşam saatlerinde Yukarı Akkaya köyünde meydana gelen olayda, Bölgedeki madencilere ait olduğu belirtilen kamyonet, park halindeyken alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamen yanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç ise kullanılamaz hale geldi.