Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
15°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Gece yarısından sonra beyin farklı çalışıyor: Bilim insanlarından kritik uyarı

Bilim insanlarına göre gece uyanık kalmak, insan zihninin işleyişini değiştiriyor. Negatif düşüncelere odaklanma artıyor, tehlikeli fikirler çekici hale geliyor ve dürtüler üzerindeki kontrol zayıflıyor.

Murat Makas
16.10.2025
16.10.2025
Araştırmalara göre, gece geç saatlerde uyanık olmak dünya algımızı değiştirebiliyor. Karanlığın örtüsü altında olumsuz düşüncelerin zihnimizde dolaşmaya başlaması daha kolay oluyor ve uyuyamayıp tavanı izlerken, sigara ya da karbonhidrat ağırlıklı bir yemek gibi suçluluk duyulan arzuların ortaya çıkabildiği tespit edildi.

Science Alert'in aktardığına göre pek çok araştırma, gece uyanıkken insan zihninin farklı işlediğini gösteriyor. Gece yarısından sonra, olumlu duygulardan çok negatif duygular dikkatimizi çekme eğiliminde oluyor; tehlikeli fikirlerin çekiciliği artıyor.

Bazı araştırmacılar, 2022 tarihli bir makalede, karanlık çöktükten sonra beyin sistemlerinin nasıl farklı işlediğine dair kanıtları özetlerken, insan sirkadiyen ritminin bu kritik işlev değişikliklerinde büyük rol oynadığını düşünüyorlar.

Gece yarısından sonra beyin farklı çalışıyor: Bilim insanlarından kritik uyarı

'MİND AFTER MİDNİGHT' HİPOTEZİ

"Mind After Midnight" (Gece Yarısından Sonra Zihin) adı verilen hipotez, insan vücudunun ve zihninin, duygularımızı ve davranışlarımızı etkileyen doğal bir 24 saatlik aktivite döngüsünü takip ettiğini öne sürüyor. Kısacası türümüzün belirli saatlerde belirli şekillerde hissetme ve davranma eğilimi var.

Gündüzleri, moleküler seviyeler ve beyin aktivitesi uyanıklığa ayarlanmışken, gece saatlerinde alışılagelmiş davranışımız uykuya geçiyor. Araştırmacılara göre, artan riskle başa çıkmak için negatif uyarılara dikkatimiz gece anormal derecede artıyor.

Gece yarısından sonra beyin farklı çalışıyor: Bilim insanlarından kritik uyarı

Harvard Üniversitesi'nden nörolog Elizabeth Klerman, "Gece yarısı uyanık olan milyonlarca insan var ve beyinlerinin gün boyunca olduğu kadar iyi işlemediğine dair oldukça iyi kanıtlar mevcut" dedi ve ekledi: "Benim ricam bu konuyu incelemek için daha fazla araştırma yapılması, çünkü onların ve diğerlerinin sağlığı ve güvenliği bundan etkileniyor."

2020 tarihli bir çalışma, gece uyanıklığını intihar risk faktörü olarak tanımladı ve bunu "muhtemelen sirkadiyen ritimlerin yanlış hizalanması yoluyla" açıkladı.

Gece yarısından sonra beyin farklı çalışıyor: Bilim insanlarından kritik uyarı

'Mind After Midnight' hipotezinin yazarları, "Daha önce akla gelmeyen intihar, yalnızlık ve acıdan bir kaçış olarak ortaya çıkıyor ve intiharın maliyetleri düşünülmeden, öğrenci kimsenin uyanık olmadığı bir zamanda eyleme geçmeye hazırlanıyor" diye açıklıyor.

Sağlık kontrolünden geçen Trump'ın doktoru konuştu: "Durumu olağanüstü"
Tütünsüz Bir Türkiye için harekete geçildi! Sigara bıraktırma poliklinikleri açılıyor
ETİKETLER
#uyku
#Zihinsel Sağlık
#Gece Uyanıklığı
#Sirkadiyen Ritim
#Ruh Halini Etkileme
#Negatif Duygular
#Intihar Riski
#Gece Uykusuzluğu
#Sirkadiyen Ritm
#Sağlık
