Gece yarısından sonra beyin farklı çalışıyor: Bilim insanlarından kritik uyarı

Araştırmalara göre, gece geç saatlerde uyanık olmak dünya algımızı değiştirebiliyor. Karanlığın örtüsü altında olumsuz düşüncelerin zihnimizde dolaşmaya başlaması daha kolay oluyor ve uyuyamayıp tavanı izlerken, sigara ya da karbonhidrat ağırlıklı bir yemek gibi suçluluk duyulan arzuların ortaya çıkabildiği tespit edildi.

Science Alert'in aktardığına göre pek çok araştırma, gece uyanıkken insan zihninin farklı işlediğini gösteriyor. Gece yarısından sonra, olumlu duygulardan çok negatif duygular dikkatimizi çekme eğiliminde oluyor; tehlikeli fikirlerin çekiciliği artıyor.

Bazı araştırmacılar, 2022 tarihli bir makalede, karanlık çöktükten sonra beyin sistemlerinin nasıl farklı işlediğine dair kanıtları özetlerken, insan sirkadiyen ritminin bu kritik işlev değişikliklerinde büyük rol oynadığını düşünüyorlar.

'MİND AFTER MİDNİGHT' HİPOTEZİ

"Mind After Midnight" (Gece Yarısından Sonra Zihin) adı verilen hipotez, insan vücudunun ve zihninin, duygularımızı ve davranışlarımızı etkileyen doğal bir 24 saatlik aktivite döngüsünü takip ettiğini öne sürüyor. Kısacası türümüzün belirli saatlerde belirli şekillerde hissetme ve davranma eğilimi var.

Gündüzleri, moleküler seviyeler ve beyin aktivitesi uyanıklığa ayarlanmışken, gece saatlerinde alışılagelmiş davranışımız uykuya geçiyor. Araştırmacılara göre, artan riskle başa çıkmak için negatif uyarılara dikkatimiz gece anormal derecede artıyor.

Harvard Üniversitesi'nden nörolog Elizabeth Klerman, "Gece yarısı uyanık olan milyonlarca insan var ve beyinlerinin gün boyunca olduğu kadar iyi işlemediğine dair oldukça iyi kanıtlar mevcut" dedi ve ekledi: "Benim ricam bu konuyu incelemek için daha fazla araştırma yapılması, çünkü onların ve diğerlerinin sağlığı ve güvenliği bundan etkileniyor."

2020 tarihli bir çalışma, gece uyanıklığını intihar risk faktörü olarak tanımladı ve bunu "muhtemelen sirkadiyen ritimlerin yanlış hizalanması yoluyla" açıkladı.

'Mind After Midnight' hipotezinin yazarları, "Daha önce akla gelmeyen intihar, yalnızlık ve acıdan bir kaçış olarak ortaya çıkıyor ve intiharın maliyetleri düşünülmeden, öğrenci kimsenin uyanık olmadığı bir zamanda eyleme geçmeye hazırlanıyor" diye açıklıyor.