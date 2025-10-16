Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'

Son dönemde adından sıkça söz ettiren A Milli Takım ve Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'ın, Bayern Münih alt yapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 10:35

Bu sezon hem 'ta hem de A Milli Takım'da sergilediği performansla izleyen herkesi kendisine hayran bırakan , kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'

İSPANYOL DEVLERİNİN RADARINDA

İsmi İspanyol devleri ve 'yla anılmaya başlayan Juventus'un 10 numarasının Bayern Münih alt yapısında oynadığı dönemde 'ye önerildiği ancak o dönemki futboldan sorumlu yöneticinin milli futbolcunun transferini veto ettiği ortaya çıktı.

Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'

Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor canlı yayınında genç futbolcuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI? KENAN KİM YA!'

Doğan Ercan, "Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok... Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi..." dedi.

Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'

70 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ, JUVENTUS 100 MİLYON EURODAN FAZLA İSTİYOR!

Doğan Ercan, "Juventus Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon euroya satmaz. Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli iki yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler" şeklinde konuştu.

Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'

EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU

Alman futbol platformu verilerine göre Kenan Yıldız, 75 milyon euroluk değeriyle en pahalı Türk futbolcu konumunda.

Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'

PERFORMANSI

Sezon öncesi Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2 gol atıp 4 de asist üretti.

Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi
ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#transfer
#real madrid
#kenan yıldız
#juventus
#transfermarkt
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.