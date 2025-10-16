Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş: 'Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?'

Bu sezon hem Juventus'ta hem de A Milli Takım'da sergilediği performansla izleyen herkesi kendisine hayran bırakan Kenan Yıldız, futbol kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

İSPANYOL DEVLERİNİN RADARINDA

İsmi İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'yla anılmaya başlayan Juventus'un 10 numarasının Bayern Münih alt yapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiği ancak o dönemki futboldan sorumlu yöneticinin milli futbolcunun transferini veto ettiği ortaya çıktı.

Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor canlı yayınında genç futbolcuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI? KENAN KİM YA!'

Doğan Ercan, "Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok... Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi..." dedi.

70 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ, JUVENTUS 100 MİLYON EURODAN FAZLA İSTİYOR!

Doğan Ercan, "Juventus Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon euroya satmaz. Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli iki yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler" şeklinde konuştu.

EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU

Alman futbol platformu Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız, 75 milyon euroluk değeriyle en pahalı Türk futbolcu konumunda.

PERFORMANSI

Sezon öncesi Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2 gol atıp 4 de asist üretti.