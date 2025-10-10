'Kafelerde 'taksimetre' dönemi başlıyor' iddiası! DMM son noktayı koydu

Son dönemlerde sosyal medyada platformlarında ve haber sitelerinde “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” iddiasına yalanlama geldi. DMM'den yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

"HABERLER ASILSIZDIR"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur.