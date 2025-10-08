Nadir element sahası ABD'ye devredilecek iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği” yönündeki iddialara cevap veridi.

İddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkânlarla yürütülmektedir" denildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN!"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve millî çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye’nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur"

https://x.com/dmmiletisim/status/1975843382124540322