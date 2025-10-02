Rezerv alanlara AVM mi yapılıyor! Bakanlıktan o iddialara açıklama

Bazı basın yayın organlarında asılsız haberlerle vatandaşlar manipüle edilmeye devam ediliyor. Son olarak, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın hak sahiplerinin parseline haber verilmeden alışveriş merkezi yapıldığı iddia edildi.

JET YALANLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan iddialara jet yalanlama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede rezerv alan ilan edilen bölgede AVM yapılmadığının, depremde iş yerleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için yine iş yerleri yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""Bazı medya organlarında yer alan Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir. Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."