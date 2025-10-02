Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Rezerv alanlara AVM mi yapılıyor! Bakanlıktan o iddialara açıklama

Hükümet kaynakları, asılsız iddiaları bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak bazı basın yayın organlarında 'rezerv alanda AVM yapılıyor' haberlerine ilişkin açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı” yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rezerv alanlara AVM mi yapılıyor! Bakanlıktan o iddialara açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 12:58

Bazı basın yayın organlarında asılsız haberlerle vatandaşlar manipüle edilmeye devam ediliyor. Son olarak, ’ın ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın hak sahiplerinin parseline haber verilmeden alışveriş merkezi yapıldığı iddia edildi.

JET YALANLAMA GELDİ

, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan iddialara jet yalanlama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede rezerv alan ilan edilen bölgede AVM yapılmadığının, depremde iş yerleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için yine iş yerleri yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""Bazı medya organlarında yer alan Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir. Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diyanet'ten ‘altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
720 bin kız çocuğu okulu bıraktı iddialarına yalanlama
"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" iddiasına peş peşe yalanlama!
ETİKETLER
#deprem
#hatay
#dezenformasyon
#antakya
#çevre
#Yalan Haber
#Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.