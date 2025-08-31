Menü Kapat
Diyanet'ten ‘altın varaklı davetiye' haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası için hazırlanan davetiyelerin ‘altın varaklı’ olduğu ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamalarda hukuki sürecin başlatıldığı vurgulandı.

Diyanet'ten ‘altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
, bazı medya mecralarında yer alan Mevlid-i Nebi Haftası davetiyeleriyle ilgili ‘altın varaklı’ olduğu öne sürülen haberleri yalanladı. Davetiyelerin yalnızca Hicri 1500’üncü yıl anısına kültürel bir hatıra olarak tasarlandığı, tasarruf tedbirlerine riayet edildiği belirtildi.

Başkanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Başkanlığımızın Mevlid-i Nebi Haftası’na yönelik davetiyeleri hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası, Peygamber Efendimizin (s.a.s) dünyaya teşriflerinin Hicri 1500’üncü yılı olması vesilesiyle, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve ‘Doğumunun 1500’üncü Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed’ temasıyla kutlanacaktır. 3 Eylül 2025 - 23 Ağustos 2026 tarihleri arasında devam edecek etkinlikler bu yılın önemine uygun şekilde planlanmıştır."

"MEDYA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI HAKKINDA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Yapılan açıklamada, davetiyelerin geçmiş yıllardan farklı olarak sadece bir davetiye değil, aynı zamanda Hazreti Muhammed’in hatırasını yaşatacak bir kültürel hatıra niteliğinde hazırlandığı belirtilerek, "Davetiyeler sade bir üslupla tasarlanmış olup, ön yüzünde gül motifi, arka yüzünde program bilgileri yer almaktadır. Ayrıca birçok davetliye dijital olarak iletilmiştir. Bazı haberlerde iddia edildiği gibi altın varaklı bir basım kesinlikle söz konusu değildir. Davetiyeler, piyasadaki standart baskı teknikleriyle hazırlanmış olup, Başkanlığımız bugüne kadar hiçbir davetiyesinde altın süsleme unsurlarına yer vermemiştir. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan ve maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan söz konusu bu yalan haberlerin yer aldığı medya ve sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

