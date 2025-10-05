Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Sumud Filosu aktivisti gözaltına alındı iddiası! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, Sumud Filosuna katılan E.Ö.’nün “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı" iddiasını yalanladı.

Sumud Filosu aktivisti gözaltına alındı iddiası! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
Haber Merkezi
05.10.2025
05.10.2025
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan; Sumud Filosuna katılan E.Ö. isimli şahsın, “’e karşı yürüttüğü çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı" iddiasına ilişkin 'nden açıklama geldi. Valilik bu iddiayı yalanladı.

"İDDİALAR TÜMÜYLE ASILSIZDIR"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.’nün “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı”na dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır.

"GÖZALTI VEYA BAŞKACA BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR"

Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı’nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.

"İDDİALAR İFTİRADAN İBARETTİR"

Terör devleti İsrail ‘in Gazze’de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul’da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise iftiradan ibarettir."

