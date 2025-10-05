Menü Kapat
20°
 | Özge Sönmez

Aktivistler İsrail dehşetini anlattı! 'Greta'ya işkence yaptılar!'

Sumud Filosu'ndaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in gözaltına alındığı sırada İsrail askerlerinin işkencesine maruz kaldığı ortaya çıktı. Filoda bulunan diğer aktivistler, İsrail güçlerinin Greta'ya zorla İsrail bayrağını öptürdükleri ve şiddet uyguladıklarını anlattı.

tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler, İsrail'in filodaki teknelere saldırısında ve alıkonuldukları süreçte yaşadıklarını anlattı. Küresel Sumud Filosu'nun yolcularından olan İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg'in işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

Aktivistler İsrail dehşetini anlattı! 'Greta'ya işkence yaptılar!'

GRETA'YA ŞİDDET UYGULANDI

Aktivistlerden Ayçin Kantoğlu, İsrail askerlerinin kendileriyle birlikte alıkonulan iklim aktivisti Greta Thunberg'e vurduğunu görenlerin olduğunu, Thunberg'in elleri arkadan İsrail bayrağıyla bağlanarak yürütüldüğünü aktardı.

Aktivistler İsrail dehşetini anlattı! 'Greta'ya işkence yaptılar!'

"ÇIPLAK ARAMA YAPILDI"

İsrail askerlerinin alıkonulan başörtülü kadınların başlarını açmaya çalıştığı iddialarının sorulması üzerine Kantoğlu, şunları kaydetti:
"Çıplak arama da yapıldı, her şeyi çıkardılar. Hemen hemen her kontrol noktasında defalarca arandık. Ağzımızın içine, dişlerimizin arasına baktılar. Bize terörist muamelesi yapmaya çalıştılar ama bizler suçlu olmadığımızı her seferinde onların yüzlerine haykırdık. Bizlerin suçlu olmadığını, herhangi bir yasayı çiğnemediğimizi, aksine yasayı çiğneyen tarafın onlar olduğunu, bizi kaçırdıklarını yüzlerine söyledik. Eğer arzu ettikleri bizi sindirmekse o konuda başarılı olamadılar. Son ana kadar sloganları kesmedik. Bizi attıkları yerin yüksek korunaklı bir cezaevi olduğu söyleniyor. Orayı da sloganlarla inlettik."

Aktivistler İsrail dehşetini anlattı! 'Greta'ya işkence yaptılar!'

"GRETA İSRAİL BAYRAĞINA SARILDI"

İtalyan gazeteci Lorenzo Agostino ise uluslararası sularda kaçırıldıktan sonra karaya çıkarıldıklarını belirterek, "Karaya çıktıktan sonra terörist grup gibi davrandılar. İnsanları tekmelediler. İki günden fazla süre boyunca temiz su vermediler. Her fırsatı değerlendirip hepimizi aşağıladılar. Greta Thunberg, sadece 22 yaşında cesur bir kadın. Aşağılanarak İsrail bayrağına sarıldı ve bir ödül gibi sergilendi. Gerçekten barbarca bir yerde olduğumu hissettim ve bu barbarlığın bir an önce sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Aşdod Limanı'na vardıklarında salonun dışında olduğunu aktaran Agostino, "Sanki biz teröristmişiz gibi davranılmasını sağlıyordu çünkü bizi terörist sanıyordu." dedi.

