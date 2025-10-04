Menü Kapat
19°
Sumud Filosu'nun İtalyan kaptanı Müslüman oldu: İsrail askerleri dua etmelerini engelledi

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak üzere yola çıkan ancak İsrail güçleri tarafından alıkonulan yabancı aktivistler Türk vatandaşlarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Karşılaştıkları kötü muameleyi aktaran İtalyan kaptan Tommaso Bortolazzi namazın bile engellenmeye çalışıldığını anlattı. İtalyan aktivist yaşadıklarından etkilenerek Müslüman olduğunu açıkladı.

'in 'de yürüttüğü açlık politikasına karşı götürmek için yola çıkıp saldırıya uğrayan ve hukuksuz biçimde alıkonulan aktivistler İstanbul'a iniş yaptı. Türk aktivistlerle birlikte getirilen yabancı aktivistler Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirerek yaşadıklarını anlattı.

Sumud Filosu'nun İtalyan kaptanı Müslüman oldu: İsrail askerleri dua etmelerini engelledi

İTALYAN KAPTAN HAPİSHANEDE MÜSLÜMAN OLDU

"Maria Cristina" gemisinin kaptanı İtalyan Tommaso Bortolazzi ise hapishanede Müslüman olduğunu dile getirdi.Bortolazzi, soykırımı görmezden gelemeyeceği için filoya katıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hapiste geçirdiğimiz son günler çok zordu. Arkadaşlarım Türkiye'den gelmişti ve neredeyse hepsi Müslüman'dı. Gerçekten çok korkunç bir an yaşadık. Birlikte hayatımızı riske attığımız için çok korktuk ama buna rağmen birlik içinde kaldık, birbirimize destek olduk. Arkadaşlarım namaz kılarken, İsrail işgal güçlerinin polisi içeri girip onların dua etmesini engelledi. Ben de buna karşı durma ihtiyacı hissettim. Daha sonra arkadaşımla birlikte şehadet getirdim, bu benim için yeniden doğmak gibiydi ve çok mutluyum. Umarız tüm özgür ve demokratik ülkeler İsrail'e karşı verilen mücadeleye katılır çünkü artık bu soykırımı bitirmenin zamanı geldi."

Sumud Filosu'nun İtalyan kaptanı Müslüman oldu: İsrail askerleri dua etmelerini engelledi

Cezayirli aktivist Ammar Ounnas da İsrailli askerlerin kendilerine hakaret ettiğini belirterek, "Küresel Sumud Filosu'nun oluşturduğu uluslararası baskının altında bizlere kötü davrandılar. 2 günümüzü belirsizliklerle geçirdik, bize ne yapacakları veya nereye götürecekleri belli değildi. Çünkü onlara güvenemezsin, ne yapacaklarını kestiremezsin. Türkiye'ye çok çok teşekkür ederiz, bizlere hayatımızın en güzel sevincini yaşattı. Bizleri hapishaneden çıkarınca 'İstanbul'a gideceksiniz.' dediklerinde inanmamıştık. Havalimanına vardığımızda THY'yi görünce inanmaya başladık." dedi.

Sumud Filosu'nun İtalyan kaptanı Müslüman oldu: İsrail askerleri dua etmelerini engelledi
