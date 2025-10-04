Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kadınları davet etti: 'Gazze İçin Sessiz Çığlık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından 81 ilde düzenlenecek buluşmaya tüm kadınların katılımı için davet etti.

'de katliamını etmek amacıyla 81 ilde buluşma gerçekleştirecek. Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar sahilinden başlayarak 'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları - sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları - davet ediyoruz. Ve hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."


AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve en sessiz zincirini oluşturacak.

Netanyahu'dan orduya 'Gazze' talimatı! İsrail basını duyurdu
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#İsrail
#ak parti
#kadınlar
#protesto
#Politika
