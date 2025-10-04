Menü Kapat
DÜNYA
19°
Dünya
 | Onur Kaya

Netanyahu'dan orduya 'Gazze' talimatı! İsrail basını duyurdu

Hamas'ın ABD Başkanı Trump tarafından sunulan Gazze'de barışa yönelik planı kabul etmesinin ardından İsrail'den dikkat çeken bir hamle geldi. Netanyahu yönetimi, orduya Gazze şehrinin işgalini durdurması yönünde talimat verdi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 06:16
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 06:52

ABD Başkanı 'ın Gazze Şeridi'nde için teklif ettiği barış planı Hamas tarafından kabul edildi. Hamas'ın rehineleri bırakacağını ve müzakereye hazır olduğunu bildirmesinin arından 'den karşı hamle geldi.

İSRAİL: PLANIN İLK AŞAMASINI UYGULAMAYA HAZIRIZ

İsrail Başbakanlık Ofisinden 'ın da "prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği" Trump'ın planına ilişkin açıklama yapıldı. Şeridi'nde iki yıldır şiddetli bombardımanlarla on binlerce sivili öldüren İsrail'in, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

Netanyahu'dan orduya 'Gazze' talimatı! İsrail basını duyurdu

TRUMP'LA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Açıklamada, "İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için" Trump ve ekibiyle iş birliği içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

ORDUYA 'GAZZE' TALİMATI

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını azaltma talimatının verildiği ve müzakerelerin yakında başlamasının beklendiği iddia edildi.

İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan orduya 'Gazze' talimatı! İsrail basını duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi.

Netanyahu'dan orduya 'Gazze' talimatı! İsrail basını duyurdu

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir" denildi.

