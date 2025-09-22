Depremzedelere konteyner verilmedi iddiası! DMM'den açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

320 KONTEYNER GÖNDERİLDİ, 263'Ü KURULDU

Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye toplam 320 konteyner sevk edilmiş, 263’ünün kurulumu tamamlanmıştır" denildi.

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEDİĞİ DE GÖNDERİLDİ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam konteyneri ve 13 çalışma konteyneri kurulmuş olup talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edilmektedir. Kurulan konteynerler da temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir. Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir’e 50 milyon TL ve Manisa’ya 10 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir.

AİLELERE ÖDEMELER YAPILDI

Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin TL tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığı’na barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon TL aktarılmıştır. Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

