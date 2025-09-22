Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Depremzedelere konteyner verilmedi iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden(DMM) yapılan açıklamada, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği iddiası yalanlandı.

Depremzedelere konteyner verilmedi iddiası! DMM'den açıklama geldi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Balıkesir’in ilçesinde depremzedelere verilmediği" iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

320 KONTEYNER GÖNDERİLDİ, 263'Ü KURULDU

Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve içerdiği belirtilen açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinasyonunda bölgeye toplam 320 konteyner sevk edilmiş, 263’ünün kurulumu tamamlanmıştır" denildi.

Depremzedelere konteyner verilmedi iddiası! DMM'den açıklama geldi

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEDİĞİ DE GÖNDERİLDİ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam konteyneri ve 13 çalışma konteyneri kurulmuş olup talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edilmektedir. Kurulan konteynerler da temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir. Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir’e 50 milyon TL ve Manisa’ya 10 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir.

AİLELERE ÖDEMELER YAPILDI

Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin TL tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığı’na barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon TL aktarılmıştır. Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1970110062958973056

#deprem
#afad
#dezenformasyon
#konteyner
#Sındırgı
#Ağırlık Yardım
#Gündem
