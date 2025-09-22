Menü Kapat
Belediye Başkanının evine saldırı iddiası! Gelen istihbarat ekipleri harekete geçirdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı düzenleneceği iddiası kentte hareketliliğe neden oldu. İddialardan haberdar olduğunu belirten Aras, ancak ellerinde net bir bilginin olmadığını söyledi. üzerine açıklamalarda bulundu. Aras, iddiaların kulağına geldiğini ancak ellerinde net bir bilginin olmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı , evine düzenleneceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. İddialardan haberdar olduğunu belirten Aras, "Muhtemelen savcılarımızda veya emniyet birimlerimizde, jandarmamızda olabilir ama bizde net bilgiler yok. Bize sadece belli bir tedbir alındığını söylediler. Detayını bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz açıkçası" dedi.

Belediye Başkanının evine saldırı iddiası! Gelen istihbarat ekipleri harekete geçirdi

GÜVENLİK BİRİMLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu durumun "anlamsız" ve "istenmeyen bir durum" olduğunu belirten Aras, bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediğini, ancak birimlerine teşekkür ettiğini belirtti. Güvenlik birimlerinin genel olarak bölgede denetim ve kontrollerini sürdürdüğünü düşündüğünü söyleyen Aras, kendisinin özel bir güvenlik talebinde bulunmadığını belirtti.

"İSTİHBARAT ÜZERİNE SANIYORUM BÖYLE BİR KARAR ALINMIŞ"

"Kesinlikle bizim güvenliğimizi alın, emniyetimizi alın gibi bir talebimiz olmadı. Sağ olsunlar Sayın Valimiz, Başsavcımız gelen bir üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar" diyen Aras, güvenlik tedbirlerinin istihbarat üzerine alındığını söyledi.

Belediye Başkanının evine saldırı iddiası! Gelen istihbarat ekipleri harekete geçirdi

AKRABASININ EVİNE MOLOTOF KOKTELY ATILMIŞTI...

Geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi Menteşe Belediye başkanı Gonca Köksal Aras'ın büyükbabası ve babaannesinin kaldığı eve molotof kokteyl atıldığı iddiası üzerine yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin daireyi karıştırdıkları ortaya çıkmıştı.

