Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

EGM'den Fenerbahçe genel kurulundaki iddialara ilişkin açıklama! Soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda bir delegenin müsabakalarda görevli polislerin kılık kıyafetine yönelik ithamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, iddialar hadsiz, asılsız ve yakışıksız olarak nitelendirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
EGM'den Fenerbahçe genel kurulundaki iddialara ilişkin açıklama! Soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 16:06

EGM, Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bir delegenin kürsüden, müsabakalarda görev alan polislerin kılık, kıyafetine yönelik ithamlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

EGM'den Fenerbahçe genel kurulundaki iddialara ilişkin açıklama! Soruşturma başlatıldı

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

EGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"20-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen bir spor kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilen yönetime görevinde başarılar diliyoruz. Bununla birlikte, Genel Kurul'da delege bir şahıs tarafından yapılan konuşmada müsabakalarda görevli personelimize yönelik hadsiz, asılsız ve yakışıksız ithamlarda bulunulmuştur. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur. Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan personelimiz, Kıyafet Yönergesi kapsamında belirtilen üniforma ile görev yapmaktadır. Müsabakaların risk durumu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısı planlamakta olup, 40-45 bin personel görevlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir. İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü feci kazaya neden oldu: 1 ölü, 9 yaralı
Böyle dikkat kimsede yok! 1 dakikada iki kazayı engelledi
ETİKETLER
#polis
#suç duyurusu
#olağanüstü genel kurul
#itiraz
#Fenerbahçe
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.