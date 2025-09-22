Böyle dikkat kimsede yok! 1 dakikada iki kazayı engelledi

Antalya Manavgat'ta hasta taşıyan ambulans şoförünün dikkati sayesinde 1 dakika içinde yaşanabilecek 2 ayrı kaza önlendi. O anlar ambulansın güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan ters yönden gelen aracı son anda fark eden ambulans şoförünün ani manevrasıyla kazadan dönüldü. Olayın hemen ardından ise hastayı yetiştirmek için kırmızı ışıktan geçmeye hazırlanan ambulansın önüne atlayan yayayı fark eden şoför yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Şoförün dikkati sayesinde 1 dakikada 2 kaza önlendi.