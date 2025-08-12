Menü Kapat
TGRT Haber
31°
Yaşam
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da ambulans ile otomobil feci şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulans ters döndü, otomobil ise yan yattı. Kazada bir kişi can verdi, 6 kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
05:59
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
06:06

'nın Alaşehir ilçesinde ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Takla atan ambulanstaki sürücü ile 4 personel yaralandı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan otomobildeki yolcu kurtarılamadı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

AMBULANS TAKLA ATTI

B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Çataltepe Kavşağı'nda M.P.'nin (35) kullandığı 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki sürücüyle 4 personel yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ YOLCU KURTARILAMADI

Araçta sıkışarak yaralanan sürücüsü ile otomobildeki Sadettin İnan (57), itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İnan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

