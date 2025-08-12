Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Takla atan ambulanstaki sürücü ile 4 personel yaralandı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan otomobildeki yolcu kurtarılamadı.

AMBULANS TAKLA ATTI

B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Çataltepe Kavşağı'nda M.P.'nin (35) kullandığı 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki sürücüyle 4 personel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ YOLCU KURTARILAMADI

Araçta sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki Sadettin İnan (57), itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İnan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.