Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobiller zincirleme kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla Afşin ve Elbistan Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.