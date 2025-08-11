12 yaşında direksiyon başına geçti aile faciasına yol açtı: 1 ölü, 3 yaralı! O anlar kamerada

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kuşkayası Mahallesi üzerinde bulunan köprüde feci bir trafik kazası meydana geldi. 12 yaşındaki çocuğun direksiyon başına geçtiği araç köprüden aşağı yuvarlandı.

DİREKSİYONA GEÇTİ, KÖPRÜDEN UÇARAK CAN VERDİ

Hasan Emre D. şoför koltuğuna oturduğu yabancı plakalı otomobilin kontrolünü kaybedek metrelerce yüksekten aşağı düştü. Kazada ağır yaralanan Hasan Emre D., ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi.

2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI VAR

Araçta bulunan M.S. (30), S.D. (10) ve N.D. (13) ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza anı araçtaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Görüntülerde çocukların araçla gitmeleri ve kaza anı yer alıyor.