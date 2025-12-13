Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS maçı nereden canlı izlenir belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray Antalyaspor maçına saatler kala nereden canlı izlenir merak edildi. Galatasaray maçını canlı ve şifresiz veren kanallar ise taraftarın gündemine yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS maçı nereden canlı izlenir belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 17:53

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken hangi kanalda canlı yayınlandığı da merak edildi.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI VE ŞİFRESİZ?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bu akşam ile karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi. Karşılaşma 1 kanalında şifreli ve canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS maçı nereden canlı izlenir belli oldu

GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabakanın saati ve kanalı belli oldu. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanırken şifreli olacak. Taraftarlar üyelik satın alarak maçı bu akşam televizyon ekranlarında izleyebilecek.

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS maçı nereden canlı izlenir belli oldu

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın yayın bilgileri belli oldu. Nefes kesen müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports aboneliği satın alarak maçı izleyebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#antalyaspor
#canlı yayın
#beın sports
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.