Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS maçı nereden canlı izlenir belli oldu

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken hangi kanalda canlı yayınlandığı da merak edildi.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI VE ŞİFRESİZ?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak. Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında şifreli ve canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabakanın saati ve kanalı belli oldu. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanırken şifreli olacak. Taraftarlar üyelik satın alarak maçı bu akşam televizyon ekranlarında izleyebilecek.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın yayın bilgileri belli oldu. Nefes kesen müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports aboneliği satın alarak maçı izleyebilecek.