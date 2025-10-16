İlk Öğretmenim Ailem nasıl kullanılır? Doğum yardımı nereden bakılır?

İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması, hizmete girdiği nisan ayından bu yana anne babalardan ilgi görmeye devam ediyor. Kullanıcılar ise İlk Öğretmenim Ailem doğum yardımı nereden bakılır araştırmasına başladı.

İLK ÖĞRETMENİM AİLEM NASIL KULLANILIR?

Okul öncesi döneme yönelik bölümlerde; çocuğun okula uyumunu kolaylaştırma, ayrılık kaygısını azaltma, sabah rutinleri oluşturma, arkadaşlık ve paylaşma becerilerini geliştirme, duygusal ve davranışsal sorunlarla baş etme yolları ile oyunun gelişimdeki önemi gibi konular öne çıkıyor. Bakan Göktaş, "Uygulamamız, hizmete girdiği Nisan 2025'ten bugüne kadar vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Dijital rehber olma özelliği taşıyan uygulamamız 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Google Play ve App Store üzerinden indirilen uygulamada çeşitli içerikler yer alıyor. Çocuklarınızın bilgilerini ekleyerek kişiselleştirebileceğiniz uygulamada çocuğunuzun boy ve kilo bilgilerine göre gelişimini takip edebilirsiniz. Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklarınızın gelişim dönemine özgü kapsamlı ve güvenilir bilgilere rehber bölümünden ulaşabilirsiniz.

İLK ÖĞRETMENİM AİLEM DOĞUM YARDIMI NEREDEN BAKILIR?

Bakan Göktaş'ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Sosyal yardımlarımızın erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor."

Mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Çocuklar” menüsünü seçin. Doğum yardımı başvurusunda bulunduğunuz çocuğu seçin ve “Ödeme Listesi” butonuna tıklayarak ödeme bilgilerini görüntüleyin.

İLK ÖĞRETMENİM AİLEM NE İŞE YARAR?

Aile hayatına dair tüm bilgileri tek bir çatıda toplamayı hedefleyen uygulamada çocuk gelişimi hakkında bilgiler, anne ve baba becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynlerin çocuğun gelişim dönemine uygun, ailece yapabilecekleri bilgi ve aktivite önerilerine kolaylıkla ulaşabildiği mobil uygulamada anne ve baba adayları için de doğum hazırlığı, bilgilendirmeler yer alıyor.

Doğum yardımından yararlanmak isteyen aileler uygulama üzerinden başvuru yapabiliyor, sorularını uzmanlara yöneltebiliyor. Google Play ve App Store üzerinden indirilebiliyor.