Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

5G uyumlu telefonlar hangileri? 5G destekleyen Samsung, Xiaomi, iPhone telefonlar listesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 5G geçiş sürecini anlatmasının ardından uyumlu telefonlar gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 5G uyumlu telefonların hangileri olduğu merak ediliyor. 5G destekleyen Samsung, Xiaomi, iPhone telefon modellerinin listesi belli oldu.

16.10.2025
16.10.2025
saat ikonu 10:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim 2025 Perşembe günü ihalesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 5G'nin ilk olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi illerde kullanıcılacağını duyurdu.

'de ilk 5G sinyalleri ise 2026 Nisan ayının başında alınacak. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından 5G uyumlu telefonlar hangileri olduğu merak ediliyor.

5G UYUMLU TELEFONLAR HANGİLERİ?

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de yaklaşık olarak 85 milyon telefon kullanıcısı abone olduğunu açıkladı. Bu telefonların yüzde 26'sının 5G uyugmlu olduğunu belirtti.

Günümüzde son 4 yılda çıkan neredeyse bütün telefonların 5G desteği bulunuyor. Bu kapsamda birçok vatandaş hali hazırda 5G desteğine sahip bir cihaz kullanıyor. Samsung S25, iPhone 17, Xiaomi 15 serisi telefonlarda 5G sistemi bulunuyor.

5G DESTEKLEYEN SAMSUNG TELEFONLAR

Samsung'un 5G destekleyen bazı telefonları ise şöyle:

  • Samsung Galaxy S25 serisi
  • Samsung Galaxy S24 serisi
  • Samsung Galaxy Z Fold7
  • Samsung Galaxy Z Fold6
  • Samsung Galaxy Z Flip 7
  • Samsung Galaxy Z Flip 6
  • Samsung Galaxy Fold 5
  • Samsung Galaxy S23 serisi
  • Samsung Galaxy S21 serisi
  • Samsung Galaxy S22 serisi
  • Samsung Galaxy A56 5G
  • Samsung Galaxy A55 5G
  • Samsung Galaxy A36 5G
  • Samsung galaxy A73 5G
5G DESTEKLEYEN XİAOMİ TELEFONLAR

Xiaomi model 5G destekleyen telefonların listesi ise şöyle:

  • Xiaomi 17 serisi
  • Xiaomi 15 serisi
  • Xiaomi 14 serisi
  • Xiaomi 13 serisi
  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi 12 serisi
  • Xiaomi Mi 11
  • Redmi K80
  • Xiaomi Civi5 Pro
  • Redmi Note 14 Serisi
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 serisi
  • Redmi K70
  • Redmi Note 12 serisi
5G DESTEKLEYEN İPHONE TELEFONLAR

Apple'ın ise iPhone 12 ve sonrası bütün telefonlarında 5G desteği bulunuyor. Bu telefon modelleri ise şöyle:

  • iPhone 17 serisi
  • iPhone 16 serisi
  • iPhone 15 serisi
  • iPhone 14 serisi
  • iPhone 13 serisi
  • iPhone 12 serisi
  • iPhone Air
  • iPhone SE (3. nesil/2020)
#Türkiye
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#5g
#Telefondan
#İnternet Hızı
#Aktüel
