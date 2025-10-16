5G uyumlu telefonlar hangileri? 5G destekleyen Samsung, Xiaomi, iPhone telefonlar listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim 2025 Perşembe günü 5G ihalesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 5G'nin ilk olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi illerde kullanıcılacağını duyurdu.
Türkiye'de ilk 5G sinyalleri ise 2026 Nisan ayının başında alınacak. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından 5G uyumlu telefonlar hangileri olduğu merak ediliyor.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'de yaklaşık olarak 85 milyon telefon kullanıcısı abone olduğunu açıkladı. Bu telefonların yüzde 26'sının 5G uyugmlu olduğunu belirtti.
Günümüzde son 4 yılda çıkan neredeyse bütün telefonların 5G desteği bulunuyor. Bu kapsamda birçok vatandaş hali hazırda 5G desteğine sahip bir cihaz kullanıyor. Samsung S25, iPhone 17, Xiaomi 15 serisi telefonlarda 5G sistemi bulunuyor.
Samsung'un 5G destekleyen bazı telefonları ise şöyle:
Xiaomi model 5G destekleyen telefonların listesi ise şöyle:
Apple'ın ise iPhone 12 ve sonrası bütün telefonlarında 5G desteği bulunuyor. Bu telefon modelleri ise şöyle: