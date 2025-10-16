5G uyumlu telefonlar hangileri? 5G destekleyen Samsung, Xiaomi, iPhone telefonlar listesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim 2025 Perşembe günü 5G ihalesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 5G'nin ilk olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi illerde kullanıcılacağını duyurdu.

Türkiye'de ilk 5G sinyalleri ise 2026 Nisan ayının başında alınacak. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından 5G uyumlu telefonlar hangileri olduğu merak ediliyor.

5G UYUMLU TELEFONLAR HANGİLERİ?

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de yaklaşık olarak 85 milyon telefon kullanıcısı abone olduğunu açıkladı. Bu telefonların yüzde 26'sının 5G uyugmlu olduğunu belirtti.

Günümüzde son 4 yılda çıkan neredeyse bütün telefonların 5G desteği bulunuyor. Bu kapsamda birçok vatandaş hali hazırda 5G desteğine sahip bir cihaz kullanıyor. Samsung S25, iPhone 17, Xiaomi 15 serisi telefonlarda 5G sistemi bulunuyor.

5G DESTEKLEYEN SAMSUNG TELEFONLAR

Samsung'un 5G destekleyen bazı telefonları ise şöyle:

Samsung Galaxy S25 serisi

Samsung Galaxy S24 serisi

Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Fold 5

Samsung Galaxy S23 serisi

Samsung Galaxy S21 serisi

Samsung Galaxy S22 serisi

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung galaxy A73 5G

5G DESTEKLEYEN XİAOMİ TELEFONLAR

Xiaomi model 5G destekleyen telefonların listesi ise şöyle:

Xiaomi 17 serisi

Xiaomi 15 serisi

Xiaomi 14 serisi

Xiaomi 13 serisi

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 12 serisi

Xiaomi Mi 11

Redmi K80

Xiaomi Civi5 Pro

Redmi Note 14 Serisi

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 serisi

Redmi K70

Redmi Note 12 serisi

5G DESTEKLEYEN İPHONE TELEFONLAR

Apple'ın ise iPhone 12 ve sonrası bütün telefonlarında 5G desteği bulunuyor. Bu telefon modelleri ise şöyle: