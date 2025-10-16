Zeki Müren filmi iptal mi oldu? Yapımcıdan ilk açıklama geldi

Sanata olan katkılarından dolayı 1991'de "Devlet Sanatçısı" ünvanıyla ödüllendirilen Zeki Müren, kalp krizi sonucu 1996 yılında hayatını kaybetti. Zeki Müren’in hayatını konu alan film projesiyle ilgili olarak, sanatçının yasal mirasçıları tanıtım filminin izinsiz gösterildiği gerekçesiyle dava açmıştı. Sosyal medyada çıkan "film durduruldu" iddialarına ise projenin yapımcısından açıklama geldi.

ZEKİ MÜREN'İN BİYOGRAFİK FİLMİNİN DURDURULDUĞU İDDİASINA YALANLAMA GELDİ

Zeki Müren’in yaşamını anlatan biyografik filmle ilgili “mahkeme tarafından durduruldu” ve “yasaklandı” yönündeki iddialara yapımcı firmadan açıklama geldi. Yapım şirketi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek film veya tanıtım materyallerine ilişkin herhangi bir yasaklama kararının bulunmadığını duyurdu.

Yapım şirketi, 10 Ekim 2025 tarihli açıklamasında “Filmimize ilişkin herhangi bir yasaklama veya gösterim durdurma kararı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Şirket, Zeki Müren’in yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı tarafından açılan davada, tanıtım ve fragman gösterimlerinin durdurulmasına yönelik talebin reddedildiğini de belirtti.

Mahkemenin 4 Ekim 2023 tarihli kararıyla tedbir talebinin reddedildiği, istinaf sürecinde de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nin 29 Ocak 2025 tarihli kararında (2024/1771 Esas – 2025/100 Karar) bu kararı oy birliğiyle onayladığı bildirildi.

Yapım şirketi davanın halen sürdüğünü belirterek, “Dava konusu yalnızca fikri mülkiyet ve telif hakları incelemesi düzeyindedir. Film veya tanıtım materyalleri hakkında yürürlükte herhangi bir yasaklama veya yayın durdurma kararı mevcut değildir. Dijital Sanatlar olarak, Zeki Müren’in sanat mirasına duyduğumuz saygı çerçevesinde tüm süreci yasal mevzuata uygun şekilde yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.