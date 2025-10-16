Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Zeki Müren filmi iptal mi oldu? Yapımcıdan ilk açıklama geldi

Sanatçı Zeki Müren'in hayatını konu alan biyografik filmle ilgili "durdurma" iddiaları gündem olurken, yapımcıdan konuya dair ilk açıklama geldi. Yapım ekibi, “Filmimize yönelik herhangi bir yasaklama kararı yok” diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zeki Müren filmi iptal mi oldu? Yapımcıdan ilk açıklama geldi
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 10:51

Sanata olan katkılarından dolayı 1991'de "Devlet Sanatçısı" ünvanıyla ödüllendirilen Zeki Müren, kalp krizi sonucu 1996 yılında hayatını kaybetti. Zeki Müren’in hayatını konu alan film projesiyle ilgili olarak, sanatçının yasal mirasçıları tanıtım filminin izinsiz gösterildiği gerekçesiyle dava açmıştı. Sosyal medyada çıkan "film durduruldu" iddialarına ise projenin yapımcısından açıklama geldi.

ZEKİ MÜREN'İN BİYOGRAFİK FİLMİNİN DURDURULDUĞU İDDİASINA YALANLAMA GELDİ

Zeki Müren’in yaşamını anlatan biyografik filmle ilgili “mahkeme tarafından durduruldu” ve “yasaklandı” yönündeki iddialara yapımcı firmadan açıklama geldi. Yapım şirketi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek film veya tanıtım materyallerine ilişkin herhangi bir yasaklama kararının bulunmadığını duyurdu.

Zeki Müren filmi iptal mi oldu? Yapımcıdan ilk açıklama geldi

Yapım şirketi, 10 Ekim 2025 tarihli açıklamasında “Filmimize ilişkin herhangi bir yasaklama veya gösterim durdurma kararı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Şirket, Zeki Müren’in yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı tarafından açılan davada, tanıtım ve fragman gösterimlerinin durdurulmasına yönelik talebin reddedildiğini de belirtti.

Zeki Müren filmi iptal mi oldu? Yapımcıdan ilk açıklama geldi

Mahkemenin 4 Ekim 2023 tarihli kararıyla tedbir talebinin reddedildiği, istinaf sürecinde de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nin 29 Ocak 2025 tarihli kararında (2024/1771 Esas – 2025/100 Karar) bu kararı oy birliğiyle onayladığı bildirildi.

Zeki Müren filmi iptal mi oldu? Yapımcıdan ilk açıklama geldi

Yapım şirketi davanın halen sürdüğünü belirterek, “Dava konusu yalnızca fikri mülkiyet ve telif hakları incelemesi düzeyindedir. Film veya tanıtım materyalleri hakkında yürürlükte herhangi bir yasaklama veya yayın durdurma kararı mevcut değildir. Dijital Sanatlar olarak, Zeki Müren’in sanat mirasına duyduğumuz saygı çerçevesinde tüm süreci yasal mevzuata uygun şekilde yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Akalın, Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmeden önce yaşadığı problemi ilk kez paylaştı!
ETİKETLER
#Zeki Müren
#Biyografik Film
#Yasal Davalar
#Fikri Mülkiyet
#Film Yapımı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.