5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknolojinin ihalesi bugün gerçekleşiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G teknolojisi için yapılacak ihalenin, yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da yapılacağını açıklamıştı.

5G TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Uraloğlu, "700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak." ifadelerini kullanarak detayları paylaştı.

5G FREKANS İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada ihalenin bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da yapılacağı yer aldı. 16 Ekim günü ihale yapılırken hizmetin 1 Nisan 2026'da başlaması planlanıyor. Uraloğlu, "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.



5G'YE HAZIRIZ NE DEMEK?

Uraloğlu, 5G ihalesinden kamuya gelecek gelirin en az 2 milyar 125 milyon dolar olacağını belirterek, "Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak." ifadeleri ile yeni teknolojiyi duyurdu. 5G'ye hazırız sözleri dikkat çekerken artık ülkemizde 5G kullanabileceğimiz ifade edildi. Uraloğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, dört büyük kulübümüzün stadyumlarında denedik. Özellikle üretim tesislerine yönelik toplam 41 alanda deneme izinleri verdik. Yarın ihalesi olacak ve Nisan 2026'nın hemen başında ilk sinyalleri almaya başlayacağız." sözlerini söyledi.