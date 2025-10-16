Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknolojinin ihalesi bugün gerçekleşiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecek olan 5G ihalesinde bekleyiş sürerken "5G Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusu da gündeme yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknolojinin ihalesi bugün gerçekleşiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 10:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, teknolojisi için yapılacak ihalenin, yarın Bilgi Teknolojileri ve Kurumu () Merkez Binası'nda saat 10.30'da yapılacağını açıklamıştı.

5G TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Uraloğlu, "700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak." ifadelerini kullanarak detayları paylaştı.

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknolojinin ihalesi bugün gerçekleşiyor

5G FREKANS İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada ihalenin bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da yapılacağı yer aldı. 16 Ekim günü yapılırken hizmetin 1 Nisan 2026'da başlaması planlanıyor. Uraloğlu, "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknolojinin ihalesi bugün gerçekleşiyor


5G'YE HAZIRIZ NE DEMEK?

Uraloğlu, 5G ihalesinden kamuya gelecek gelirin en az 2 milyar 125 milyon dolar olacağını belirterek, "Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak." ifadeleri ile yeni teknolojiyi duyurdu. 5G'ye hazırız sözleri dikkat çekerken artık ülkemizde 5G kullanabileceğimiz ifade edildi. Uraloğlu, " Büyük Millet Meclisi'nde, dört büyük kulübümüzün stadyumlarında denedik. Özellikle üretim tesislerine yönelik toplam 41 alanda deneme izinleri verdik. Yarın ihalesi olacak ve Nisan 2026'nın hemen başında ilk sinyalleri almaya başlayacağız." sözlerini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G hangi illerde kullanılacak? Aşamalı olarak geçiş yapılacak
ETİKETLER
#Teknoloji
#Türkiye
#btk
#ihale
#iletişim
#5g
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.