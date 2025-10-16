Menü Kapat
15°
 Ümit Buget

Cevdet Yılmaz açıkladı: 2026'da yüzde 3.8 büyüme bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni yıla ilişkin enflasyon, büyüme ve işsizlik hedeflerini açıkladı.

Cevdet Yılmaz açıkladı: 2026'da yüzde 3.8 büyüme bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Kanun Teklifi'ne ilişkin olarak kamuoyuyla, , ve işsizlikle ilgili beklenti rakamlarını paylaştı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Yılmaz, "Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, "Küresel ölçekteki belirsizlikler, ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir" diye konuştu.

İŞSİZLİK HEDEFİ

Yılmaz, "2025 yılında oranının yüzde 8,5’e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4’e gerilemesi beklenmektedir." dedi.

İHRACAT RAKAMLARI

Yılmaz, "2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

ENFLASYON HEDEFİ

Enflasyonla ilgili rakamlar da paylaşan Cevdet Yılmaz, "2026'da yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 16" dedi.

EN BÜYÜK PAY EĞİTİMDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " bütçemizi 2026'da 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltiyoruz. Yüzde 15,3 oranıyla en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE GİDERLERİ

Yılmaz: "2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

