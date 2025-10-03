Menü Kapat
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tek haneli enflasyon için tarih verdi. Ayrıca Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 13:56

eylül ayı rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in verilerine göre; enflasyon, eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 33,29 olarak açıklandı. En çok artış ise üniversite eğitimindeki fiyatlarda gerçekleşti.

Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı , sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, "Enflasyonu 2026 yılında yüzde 20’nin altına, yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

"GEÇİCİ DURAKSAMALAR OLABİLMEKTEDİR"

Cevdet Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışları etkili olmuştur. Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir.

Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda Orta Vadeli Programımızın ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklemiyoruz.

Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gıda ve sosyal konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da desteğiyle, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20’nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz"

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/1974057475855782051

ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#Cevdet Yılmaz
#tüik
#2027
#Ekonomi
