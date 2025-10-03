Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in verilerine göre; enflasyon, eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 33,29 olarak açıklandı. En çok artış ise üniversite eğitimindeki fiyatlarda gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, "Enflasyonu 2026 yılında yüzde 20’nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"GEÇİCİ DURAKSAMALAR OLABİLMEKTEDİR"

Cevdet Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışları etkili olmuştur. Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir.

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda Orta Vadeli Programımızın ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklemiyoruz.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gıda ve sosyal konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da desteğiyle, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20’nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz"

