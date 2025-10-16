Yıllardır duş almayan, tırnaklarını kesmeyen gencin eski hali ortaya çıktı! 'Çok bakımlı biriydi'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden ve Defne ilçesinde yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Barış Özbay depremden sonra hayata küstü. 3 yıldır zorlu bir süreçle mücadele eden genç, evden adımını atmaz oldu. Hayatını dört duvar arasında geçiren Özbay, telefon ve bilgisayar bağımlısı haline geldi. Yıllardır duş almayan, tırnaklarını dahi kesmeyen genç Türkiye'nin gündemine otururken, eski hali de ortaya çıktı. Genç adamın eski halini arkadaşı anlattı.

"DEPREMDEN ÖNCE HER ZAMAN BAKIMLIYDI"

Barış'ın depremden sonra çok değiştiğini anlatan arkadaşı Furkan Çakmak, "Ben Barış'la ortaokul arkadaşıyım, birlikte büyüdük. Kendisinin derslerle arası iyi değildi ama her şeye kafası çalışıyordu. Kendisi daha çok bilgisayar ve telefon oyunları oynuyordu. İngilizce altyazılı filmler izleyerek biraz İngilizce de öğrenmişti. Hayata karşı neşesi ve heyecanı azalmıştı. Kendisinin psikolojik sorununun ötesinde sanki kendisiyle çözemediği sorunları vardı. Bu yüzden onu hiç yalnız bırakmadık ve arkadaşları olarak yanında olarak elimizden geleni yaptık. Üniversite sonrası bizler dağılınca kendisi yalnız kaldı. Yalnızlaşınca da kendisini daha fazla eve kapattı. Depremden önce her zaman bakımlıydı ve normal sıradan insanlar gibi duş alırdı ve duş almayı çok severdi. Bizler üniversiteye gidince kendisinin hayata bakış açısı çok değişti. Eskisi gibi duş almak istemiyor. Deprem de olunca tamamen kendisini kapattı. Bir şansının olamayacağını düşündüğü için hayata karşı kendini kapattı. Yaklaşık 3 yıldır tırnaklarını kesmiyor ve bakımını yapmıyor. Eski güzel günlere dönmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KEŞKE TÜM GÜN UYUYABİLSEYDİM"

Evden pek çıkmadığını, tüm gün telefonla oynadığını anlatan Özbay, "Dışarı çıkmadığımızda iki arkadaşımın evine bakıyorum, evleri müsait değilse evden çıkmıyorum. O zamanlarda da yine telefonla oynuyordum. Eve gelince yine telefonla oynuyorum. Telefonda izlediğim videoların isimlerini pek bilmem. Müzik türü sorsan Allah bilir. Yine evde kalıp banyo yapabilirdim ama ben bir şey yapmak istemiyordum. Sadece yemek yiyorum ve tuvaletimi yapıyorum. Onları da mecbur olduğum için yapıyorum. Sedef hastalığı yüzünden banyo yapmam da zor oluyor ama sedef hastalığıyla alakası yok. Sedef hastalığı olmasa da banyo yapmazdım. Elimde olsa yemekte yemem ve tuvalete de kalkmam. Keşke tüm gün uyuyabilseydim" dedi.