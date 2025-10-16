İstanbul barajları dolmuyor! Sağanağa rağmen düşüş sürüyor: Son bir yılın en düşüğü

İstanbul'u birkaç gündür etkisi altına alan yağışlı hava barajlara yaramadı. İSKİ'nin 16 Ekim 2025 tarihli verisine göre; baraj doluluk oranları yüzde 24,75 olarak ölçüldü.

SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İSKİ'nin sitesinde yer alan bir tabloda; Ekim ayındaki baraj doluluk oranının son bir yılın en düşüğü olduğu gözlemlendi. Kasım 2024'te baraj doluluk oranı yüzde 28,24 olurken Ekim 2025'te ise bu oran 24,75'e kadar geriledi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul’daki barajların son durumu ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 15,61

Darlık Barajı yüzde 38,72

Elmalı Barajı yüzde 49,69

Terkos Barajı yüzde 30,14

Alibeyköy Barajı yüzde 13,95

Büyükçekmece Barajı yüzde 29,52

Sazlıdere Barajı yüzde 27,19

Istrancalar Barajı yüzde 28,93

Kazandere Barajı yüzde 2,57

Pabuçdere Barajı yüzde 10,16

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN