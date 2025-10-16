İstanbul barajları dolmuyor! Sağanağa rağmen düşüş sürüyor: Son bir yılın en düşüğü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'u birkaç gündür etkisi altına alan yağışlı hava barajlara yaramadı. İSKİ'nin 16 Ekim 2025 tarihli verisine göre; baraj doluluk oranları yüzde 24,75 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin sitesinde yer alan bir tabloda; Ekim ayındaki baraj doluluk oranının son bir yılın en düşüğü olduğu gözlemlendi. Kasım 2024'te baraj doluluk oranı yüzde 28,24 olurken Ekim 2025'te ise bu oran 24,75'e kadar geriledi.
İstanbul’daki barajların son durumu ise şöyle: